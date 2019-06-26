Новый экипаж МКС тренировался для работы на орбите с роботом FEDOR

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 26 июн - РИА Новости. Отправляющийся на Международную космическую станцию (МКС) экипаж тренировался для работы на орбите с российским андроидным роботом FEDOR, к нему есть замечания, которые будут устранены до полёта, сообщил журналистам космонавт Александр Скворцов.

"У нас были с ним занятия, эта задача появилась очень неожиданно, пришлось решать её сходу. Есть некоторые замечания по подготовке, но это замечания, которые понимают космонавты, знающие, что такое невесомость. Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены и надеюсь, что результат работы с "Фёдором" будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом. Вы это увидите по нашим съемкам", - сказал Скворцов в среду, не уточнив характер замечаний.

Он заявил, что робот станет первым на МКС искусственным помощником человека - аватаром. "Получается так, именно в таком режиме, как аватар", - сказал Скворцов, отвечая на вопрос о том, будет ли FEDOR первым андроидным механизмом на станции. Он сообщил, что на станции уже подготовлено место для робота.

В свою очередь, начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов подтвердил, что эксперименты с роботом будет проводить экипаж, отправляющийся на МКС 20 июля.

"Из нового - то, что экипаж будет впервые оценивать, а мы наблюдать, за возможностью функционирования первой серьезной робототехнической системы как робот FEDOR", - сказал Власов, говоря о задачах ближайшей экспедиции на МКС.

Он заявил, что специалисты будут оценивать в условиях МКС правильность конструкторских расчетов при создании робота и перспективы реализации этого проекта по оказанию робототехнической поддержки экипажа МКС с перспективой длительных полетов.

Начальник ЦПК отметил, что пока речи о выходе робота в открытый космос не идёт, но космонавтике он интересен именно этим. "Слона будем есть по частям. В первую очередь, он создаётся именно как поддержка экипажа при внекорабельной деятельности. Перемещение по поверхности станции при ее сегодняшних размерах с футбольное поле - это непросто и небыстро. Поддержка может быть элементарной - транспортирование какого-то инструмента, но возможных применений достаточно много", - сказал Власов.