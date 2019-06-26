Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T10:22Z
https://ria.ru/20190626/1555919888.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153350/97/1533509734_0:0:3329:1874_1036x0_80_0_0_5b56f3946d75f46e800117a9da981b2a.jpg
РИА Новости

В МИД рассказали о военных мерах в ответ на действия НАТО в связи с ДРСМД

10:22
838
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСергей Рябков
Сергей Рябков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва будет предпринимать меры военного характера в ответ на действия НАТО в связи с приостановкой Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сдерживать агрессивные намерения альянса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придется ответить "мерами", если Россия не вернется к выполнению ДРСМД. По его словам, у РФ осталось всего пять недель, чтобы "спасти договор", а в случае, если Россия не выполнит, ответ "будет оборонительным, взвешенным и скоординированным".
"Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придётся предпринимать компенсационные военные меры", - сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что страны НАТО "в последние годы взяли на вооружение идеологию двойного подхода к отношениям с Россией - сдерживанию в сочетании с диалогом по вопросам, где у натовских стран есть интерес к поддержанию такого диалога с РФ".
"Хочу сказать, что, не декларируя это в таких терминах, мы проводим аналогичную линию. Мы будем сдерживать агрессивные намерения НАТО. Будем калибровать и очень селективно подходить к тематике диалога с альянсом", - подчеркнул замглавы МИД.
4411022
Обсудить 1
Выход США из договора о РСМДМИД РФНАТОСергей РябковВ мире
Рекомендуем
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
РИА
Новости
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава OMV заявил о возможном замедлении реализации "Северного потока — 2"
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Россия готова к любым шагам НАТО из-за приостановки ДРСМД, заявили в МИД
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Мир близок к краю, за которым есть риск потерять контроль, заявил Туск
Лента
новостей
Сотрудники ФСБ РФ во время спецоперации в Саратове
В Саратове предотвратили теракт
"Ямал СПГ" поставил первую партию сжиженного газа в Японию
На учениях в Крыму погибли два десантника
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко
Вдова Доренко ответила на критику Соловьева в адрес мужа
Аркадий Ивановский
Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины
Депутата Госдумы не пустили на Украину
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
СК завел новое дело после обстрелов ВСУ мирных жителей Донбасса
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обсудит с главой МИД Индии вопросы стратегического сотрудничества
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Документы для участия в выборах губернатора Петербурга подали 27 человек
11:21Ученые объяснили, как кофе помогает похудеть
11:21В Абхазии осудили нападение на российского депутата в Грузии
11:21ПАСЕ может устроить второй тур выборов Слуцкого на пост вице-спикера
11:21МВД возбудило семь дел против московского отравителя
11:20Дарт Вейдер баллотируется на выборах в Раду
11:18Переносить сроки ввода ЦКАДа больше не планируется, заявил глава "Автодора"
11:17МИД назвал действия США в отношении Ирана жестким блефом
11:17В Крыму назвали приглашение российской делегации в ПАСЕ прорывом
11:16На Кубе рассказали об укреплении отношений с Россией в оборонной сфере
11:14На МКАДе в ДТП с тремя машинами погиб человек
11:14Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
11:13Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
11:12Депутата Госдумы не пустили на Украину
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
Лента новостейМолния