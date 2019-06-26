В МИД рассказали о военных мерах в ответ на действия НАТО в связи с ДРСМД

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва будет предпринимать меры военного характера в ответ на действия НАТО в связи с приостановкой Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сдерживать агрессивные намерения альянса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придется ответить "мерами", если Россия не вернется к выполнению ДРСМД. По его словам, у РФ осталось всего пять недель, чтобы "спасти договор", а в случае, если Россия не выполнит, ответ "будет оборонительным, взвешенным и скоординированным".

"Когда эти угрозы начнут воплощаться в материальных шагах, нам, видимо, придётся предпринимать компенсационные военные меры", - сказал Рябков журналистам.

Он отметил, что страны НАТО "в последние годы взяли на вооружение идеологию двойного подхода к отношениям с Россией - сдерживанию в сочетании с диалогом по вопросам, где у натовских стран есть интерес к поддержанию такого диалога с РФ".