Уральская больница выплатит 300 тысяч рублей за пропущенный диагноз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Невьянская больница по решению суда выплатит пациенту 300 тысяч рублей за пропущенный диагноз, сообщает в среду Свердловский областной суд.

Ранее мужчина подал иск к Невьянской центральной районной больнице в Невьянский городской суд о взыскании компенсации морального вреда. Он просил взыскать с лечебного учреждения 300 тысяч рублей. Решением городского суда исковые требования удовлетворены частично. С ответчика взыскана компенсация морального вреда – 200 тысяч рублей - и штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя – 100 тысяч рублей.

"Истец остался недоволен решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Он просил увеличить размер компенсации морального вреда до 300 тысяч рублей. Судебная коллегия, проверив материалы дела, не нашла оснований для отмены или изменения обжалуемого решения. Решение Невьянского городского суда оставлено без изменений и вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

По данным облсуда, мужчина в апреле прошлого года почувствовал себя плохо и обратился в Невьянскую больницу с жалобами на высокую температуру. Однако в госпитализации ему было отказано. Участковый врач назначил лечение от простуды. Но мужчине становилось все хуже. В последующие три дня он вызывал "скорую помощь", но так и не был госпитализирован.

Через четыре дня при проведении УЗИ у него были выявлены признаки острого холецистита. Пациент был экстренно госпитализирован в хирургическое отделение Невьянской больницы, где его пришлось дважды оперировать – к тому моменту у мужчины начался перитонит. До начала мая мужчина находился на стационарном лечении, а в сентябре того же года ему удалили желчный пузырь.