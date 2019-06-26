Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T10:16Z
https://ria.ru/20190626/1555919765.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151685/70/1516857093_0:397:2935:2048_1036x0_80_0_0_e903db111b9eb42ef27b7c2fec57464a.jpg
РИА Новости

Австралийские СМИ потребовали обеспечить большую защиту прав журналистов

10:16
117
© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкЗдание Оперного театра в Сиднее
Здание Оперного театра в Сиднее
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Здание Оперного театра в Сиднее. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Крупные австралийские СМИ требуют от властей внесения изменений в законодательство страны, чтобы обеспечить большую защиту прав журналистов на фоне недавних обысков полиции, сообщает телеканал 9News.
В начале июня Федеральная полиция Австралии провела обыски в штаб-квартире национальной вещательной корпорации ABC в Сиднее из-за серии материалов о преступлениях военнослужащих страны в Афганистане в 2017 году. Сообщалось, что в ордерах на обыск были указаны имена журналистов Дэна Оукса и Сэма Кларка, которые занимались расследованием, связанным с предполагаемыми убийствами мирных жителей с 2009 по 2013 годы, а также директора отдела новостей и текущих событий Гэвина Морриса. Австралийский телеканал ABC обратился в Федеральный суд страны с просьбой признать ордер на обыски полиции в его штаб-квартире недействительными и вернуть все изъятые материалы.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов
3 мая, 10:59
В СПЧ отметили ухудшение ситуации с соблюдением прав журналистов в мире
Представители телеканала ABC и медиакомпаний News Corp и Nine в среду призвали власти обеспечить свободу прессы в стране и внести соответствующие изменения в законодательство Австралии.
"Мы работаем в те времена, когда ряд факторов – включая технологические изменения, во многом плохое законодательство и чрезмерно усердствующих представителей судебной системы, бюрократического аппарата и служб безопасности – разрушили свободу, (необходимую) для работы прессы", - приводит издание Sydney Morning Herald слова главы Nine Хью Маркса.
Среди требований организаций отмечается создание более жестких условий для предоставления правоохранительным органам ордеров на обыск домов и офисов журналистов и обеспечение большей защиты для информаторов, которые раскрывают секретные сведения в интересах общественности.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Верховного суда Украины
10 июня, 14:39
Москалькова призвала действовать активно против нарушения прав журналистов
100000
Обсудить 0
АвстралияВ мире
Рекомендуем
Представители ДНР из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе фиксируют разрушения от артиллерийских снарядов после обстрела. 25 июня 2019
В ДНР заявили о 20 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
РИА
Новости
Уральская больница выплатит 300 тысяч рублей за пропущенный диагноз
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
Сергей Рябков
В МИД рассказали о военных мерах в ответ на действия НАТО в связи с ДРСМД
Лента
новостей
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Россия готова к любым шагам НАТО из-за приостановки ДРСМД, заявили в МИД
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Мир близок к краю, за которым есть риск потерять контроль, заявил Туск
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Глава OMV заявил о возможном замедлении реализации "Северного потока — 2"
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев
Глава Росмолодежи рассказал о приоритетах молодежной политики
У Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7
В Курске уволят полицейского, устроившего стрельбу из-за игравших детей
В Сибири лесные пожары тушат искусственными дождями
"Ямал СПГ" поставил первую партию сжиженного газа в Японию
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обсудит с главой МИД Индии вопросы стратегического сотрудничества
В Магадане возбудили дело против авторов надписи "город отстой"
Страны мира. Панама
В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,3
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14На МКАДе в ДТП с тремя машинами погиб человек
11:14Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
11:13Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
11:12Депутата Госдумы не пустили на Украину
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
11:03Суд в Перми оставил в силе приговор фигуранту дела о нападении на школу
11:02Следствие попросило арестовать московского отравителя
11:01Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
11:00Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
10:59СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
10:58Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
10:57Под Красноярском нашли мать ребенка, сидевшего два дня дома с трупом отца
10:54Родные жертв катастрофы Ту-154 откроют мемориал в Сочи
10:52СК начал проверку после отравления девяти человек в подмосковной больнице
Лента новостейМолния