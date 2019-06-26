Австралийские СМИ потребовали обеспечить большую защиту прав журналистов

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Крупные австралийские СМИ требуют от властей внесения изменений в законодательство страны, чтобы обеспечить большую защиту прав журналистов на фоне недавних обысков полиции, сообщает телеканал 9News.
В начале июня Федеральная полиция Австралии провела обыски в штаб-квартире национальной вещательной корпорации ABC в Сиднее из-за серии материалов о преступлениях военнослужащих страны в Афганистане в 2017 году. Сообщалось, что в ордерах на обыск были указаны имена журналистов Дэна Оукса и Сэма Кларка, которые занимались расследованием, связанным с предполагаемыми убийствами мирных жителей с 2009 по 2013 годы, а также директора отдела новостей и текущих событий Гэвина Морриса. Австралийский телеканал ABC обратился в Федеральный суд страны с просьбой признать ордер на обыски полиции в его штаб-квартире недействительными и вернуть все изъятые материалы.
Представители телеканала ABC и медиакомпаний News Corp и Nine в среду призвали власти обеспечить свободу прессы в стране и внести соответствующие изменения в законодательство Австралии.
"Мы работаем в те времена, когда ряд факторов – включая технологические изменения, во многом плохое законодательство и чрезмерно усердствующих представителей судебной системы, бюрократического аппарата и служб безопасности – разрушили свободу, (необходимую) для работы прессы", - приводит издание Sydney Morning Herald слова главы Nine Хью Маркса.
Среди требований организаций отмечается создание более жестких условий для предоставления правоохранительным органам ордеров на обыск домов и офисов журналистов и обеспечение большей защиты для информаторов, которые раскрывают секретные сведения в интересах общественности.