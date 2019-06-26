В Магадане возбудили дело против авторов надписи "город отстой"

МАГАДАН, 26 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.

В апреле двух жителей поселка Сокол задержали за порчу баннера, который стоял на въезде в Магадан. Надпись "Магадан – город отстой" вызвала большой общественный резонанс в социальных сетях города. Многие блогеры поддержали ее авторов, заявив, что в городе действительно много проблем.

"Молодому человеку и девушке вменяется статья "Вандализм, совершенный группой лиц". По информации следствия, они приобрели баллончики с краской и изменили баннер на въезде в Магадан. Свой поступок они объяснили тем, что таким образом выразили свое отношение к Магадану. При этом люди не учитывали того, что над плакатом работали сотрудники мэрии, что он, возможно, нравился другим людям", - сказал собеседник агентства.