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РИА Новости

В Магадане возбудили дело против авторов надписи "город отстой"

10:15
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МАГАДАН, 26 июн - РИА Новости, Людмила Щербакова. Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье "вандализм" в отношении двух жителей поселка Сокол, изменивших надпись на баннере "Магадан – город золотой", сообщил РИА Новости в среду представитель ведомства.
В апреле двух жителей поселка Сокол задержали за порчу баннера, который стоял на въезде в Магадан. Надпись "Магадан – город отстой" вызвала большой общественный резонанс в социальных сетях города. Многие блогеры поддержали ее авторов, заявив, что в городе действительно много проблем.
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"Молодому человеку и девушке вменяется статья "Вандализм, совершенный группой лиц". По информации следствия, они приобрели баллончики с краской и изменили баннер на въезде в Магадан. Свой поступок они объяснили тем, что таким образом выразили свое отношение к Магадану. При этом люди не учитывали того, что над плакатом работали сотрудники мэрии, что он, возможно, нравился другим людям", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что максимальная санкция вменяемой молодым людям статьи предусматривает тюремное заключение на срок до 3 лет.
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