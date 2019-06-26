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РИА Новости

Россия готова к любым шагам НАТО из-за приостановки ДРСМД, заявили в МИД

10:12
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБрифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Брифинг заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва готова к любым шагам НАТО, которые альянс планирует предпринять в связи с приостановкой действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придется ответить "мерами", если Россия не вернется к выполнению ДРСМД. По его словам, у РФ осталось всего пять недель, чтобы "спасти договор", а в случае, если Россия не выполнит, ответ "будет оборонительным, взвешенным и скоординированным".
"Будем изучать то, что в ближайшие месяцы страны-участницы Североатлантического альянса сформулируют на эту тему, мы готовы к любым вариантам. Ответственность за возможное осложнение военно-политической ситуации в евроатлантике, разумеется, на США и их союзниках по НАТО. Именно они вели осознанную линию на слом ДРСМД", - сказал Рябков журналистам.
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"Они что, дураков нашли?" В Госдуме ответили на заявление НАТО по ДРСМДНАТО ответит конкретными решениями, если Россия не вернется к выполнению ДРСМД до 2 августа, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.
По его словам, сначала НАТО безосновательно обвиняла Москву в нарушении этого договора, а затем "по команде из Вашингтона" альянс "поддержал установку на использование этого в качестве предлога для расширения военного присутствия с перспективой его дальнейшего наращивания в регионах, непосредственно примыкающих к России".
"Попытки изобразить происходящее как военно-политический ответ на действия России носят характер пропагандистской акции с большим элементом преднамеренной дезинформации международного и общественного мнения", - добавил замминистра.
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