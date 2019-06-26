Россия готова к любым шагам НАТО из-за приостановки ДРСМД, заявили в МИД

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва готова к любым шагам НАТО, которые альянс планирует предпринять в связи с приостановкой действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО придется ответить "мерами", если Россия не вернется к выполнению ДРСМД. По его словам, у РФ осталось всего пять недель, чтобы "спасти договор", а в случае, если Россия не выполнит, ответ "будет оборонительным, взвешенным и скоординированным".

"Будем изучать то, что в ближайшие месяцы страны-участницы Североатлантического альянса сформулируют на эту тему, мы готовы к любым вариантам. Ответственность за возможное осложнение военно-политической ситуации в евроатлантике, разумеется, на США и их союзниках по НАТО. Именно они вели осознанную линию на слом ДРСМД", - сказал Рябков журналистам.

По его словам, сначала НАТО безосновательно обвиняла Москву в нарушении этого договора, а затем "по команде из Вашингтона" альянс "поддержал установку на использование этого в качестве предлога для расширения военного присутствия с перспективой его дальнейшего наращивания в регионах, непосредственно примыкающих к России".