Росгвардия получила новую СБРМ на базе бронеавтомобиля "Тигр"

КУБИНКА (Московская область), 26 июн - РИА Новости. Росгвардия получила новую специальную боевую разведывательную машину (СБРМ) на базе бронеавтомобиля "Тигр", сообщили в среду в пресс-службе "Ростеха".

СБРМ впервые демонстрируется на пятом юбилейном форуме "Армия-2019". МИА "Россия сегодня" является официальным информагентством выставки.

"Холдинг "Росэлектроника" в рамках международного форума "Армия-2019" впервые представил СБРМ. Изделие успешно прошло государственные испытания и поставляется Росгвардии. Машина предназначена для использования как передовыми подразделениями (в зонах ведения интенсивных боевых действий), так и в тылу (для охраны местности и различных объектов)", - говорится в сообщении.

СБРМ обнаруживает неподвижные или движущиеся цели на расстоянии до 10 километров. Информация о них передается в пункт управления. Для получения информации о более отдаленных участках может использоваться беспилотник. Интегрированная система управления вооружением позволяет автоматически наводить оружие на выделенную на электронной карте цель и вести огонь на дальности до 1,5 километра.