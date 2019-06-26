На Урале впервые оштрафовали мужчину за гомофобный комментарий в соцсети

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Сысертский районный суд в Свердловской области оштрафовал мужчину на 5 тысяч рублей за гомофобный комментарий в соцсети, сообщила РИА Новости в среду представитель суда.

По информации местных СМИ, такое решение суд принял впервые в Свердловской области.

"Дело было рассмотрено по статье 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Назначено ему наказание в виде штрафа в сумме 5 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.