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РИА Новости

На Урале впервые оштрафовали мужчину за гомофобный комментарий в соцсети

09:49
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Сысертский районный суд в Свердловской области оштрафовал мужчину на 5 тысяч рублей за гомофобный комментарий в соцсети, сообщила РИА Новости в среду представитель суда.
По информации местных СМИ, такое решение суд принял впервые в Свердловской области.
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"Дело было рассмотрено по статье 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Назначено ему наказание в виде штрафа в сумме 5 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что мужчина оставил комментарий под видеороликом в соцсети. Была проведена лингвистическая экспертиза, которая признала этот комментарий гомофобным.
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Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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