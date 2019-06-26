Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий

СТРАСБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу в своем докладе о полномочиях новой российской делегации предложил вернуть их, но на определенных условиях.

Традиционно в ходе дискуссии по проекту документа парламентарии сначала обсуждают сам доклад, затем поправки к нему и к резолюции, а после — текст с одобренными поправками. Документ принимается простым большинством голосов.

В проекте текста резолюции к докладу по полномочиям, поступившем в распоряжении РИА Новости, говорится: "Выражая сожаление по поводу отсутствия сотрудничества со стороны Российской Федерации в рамках процедуры мониторинга Парламентской ассамблеи, комитет по мониторингу выражает озабоченность по поводу ряда обостряющихся негативных тенденций в отношении демократии, верховенства закона и прав человека, которые оказывает влияние на выполнение других обязательств и обязательств Российской Федерации".

Там также сказано, что ассамблея "постановляет ратифицировать полномочия российской делегации" и призывает Москву:

— выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015), в частности, речь в них идет о возвращении Крыма и выполнении Минских соглашений; выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015), в частности, речь в них идет о возвращении Крыма и выполнении Минских соглашений; — вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи; вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи; — освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы Российской Федерации; освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы Российской Федерации; — немедленно выплатить все взносы, "причитающиеся в бюджет Совета Европы"; немедленно выплатить все взносы, "причитающиеся в бюджет Совета Европы"; — "безусловно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в крушении MH17 Malaysia Airlines"; "безусловно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в крушении MH17 Malaysia Airlines"; — "принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике"; "принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике"; — "полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова". "полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова".

ПАСЕ ожидает, что "ее четкое предложение о диалоге будет взаимным и приведет к конкретным результатам", отмечено в проекте.

Мониторинговый комитет обязуется в кратчайшие сроки — не позднее апрельской сессии 2020 года — подготовить доклад о том, как Россия выполняет свои обязательства.

Непростое возвращение в ПАСЕ

В ночь на вторник ассамблея после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется.

Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.

После этого россияне впервые с 2016 года подали заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.

Однако во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации России были опротестованы как по существенным, так по процедурным основаниям.

Было принято решение в течение суток подготовить доклад по полномочиям российских парламентариев, это должны были сделать комитеты по регламенту и мониторингу.

Отмечалось, что по правилам ассамблеи, делегация в таких случаях может принимать участие в работе сессии, но не голосует по своему вопросу.