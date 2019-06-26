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РИА Новости

Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий

09:45
33208
© Фото : Council of Europe/ Candice ImbertЛетняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
© Фото : Council of Europe/ Candice Imbert
СТРАСБУРГ, 26 июн — РИА Новости. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу в своем докладе о полномочиях новой российской делегации предложил вернуть их, но на определенных условиях.
Традиционно в ходе дискуссии по проекту документа парламентарии сначала обсуждают сам доклад, затем поправки к нему и к резолюции, а после — текст с одобренными поправками. Документ принимается простым большинством голосов.
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
03:01
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства
В проекте текста резолюции к докладу по полномочиям, поступившем в распоряжении РИА Новости, говорится: "Выражая сожаление по поводу отсутствия сотрудничества со стороны Российской Федерации в рамках процедуры мониторинга Парламентской ассамблеи, комитет по мониторингу выражает озабоченность по поводу ряда обостряющихся негативных тенденций в отношении демократии, верховенства закона и прав человека, которые оказывает влияние на выполнение других обязательств и обязательств Российской Федерации".
Там также сказано, что ассамблея "постановляет ратифицировать полномочия российской делегации" и призывает Москву:
выполнить все рекомендации, включенные в резолюции 1990 (2014), 2034 (2015) и 2063 (2015), в частности, речь в них идет о возвращении Крыма и выполнении Минских соглашений;
вернуться к сотрудничеству с мониторинговым комитетом и всеми другими комитетами ассамблеи;
освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе по обвинению в незаконном пересечении границы Российской Федерации;
немедленно выплатить все взносы, "причитающиеся в бюджет Совета Европы";
"безусловно и в полной мере сотрудничать с совместной следственной группой и голландской прокуратурой в привлечении к ответственности виновных в крушении MH17 Malaysia Airlines";
"принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (ЛГБТИ), в частности в Чеченской Республике";
"полностью сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова".
ПАСЕ ожидает, что "ее четкое предложение о диалоге будет взаимным и приведет к конкретным результатам", отмечено в проекте.
Мониторинговый комитет обязуется в кратчайшие сроки — не позднее апрельской сессии 2020 года — подготовить доклад о том, как Россия выполняет свои обязательства.
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Непростое возвращение в ПАСЕ

В ночь на вторник ассамблея после девятичасового обсуждения приняла резолюцию, пригласив российскую делегацию участвовать в июньской сессии, хотя возможность оспаривания полномочий делегаций сохраняется.
Документ также гласит, что права делегаций голосовать, выступать и быть представленными не подлежат санкциям.
После этого россияне впервые с 2016 года подали заявку на подтверждение полномочий в ПАСЕ.
Однако во вторник по инициативе украинских и грузинских депутатов полномочия новой делегации России были опротестованы как по существенным, так по процедурным основаниям.
Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Вчера, 22:35
Слуцкий допустил, что российская делегация снова откажется от работы в ПАСЕ
Было принято решение в течение суток подготовить доклад по полномочиям российских парламентариев, это должны были сделать комитеты по регламенту и мониторингу.
Отмечалось, что по правилам ассамблеи, делегация в таких случаях может принимать участие в работе сессии, но не голосует по своему вопросу.
В Москве заявили, что не будут участвовать в работе сессии, пока российской делегации не вернут все полномочия, а в случае "малейших санкций" россияне покинут Страсбург.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
47735325437
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Парламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Даешь выход из Совета Европы, незачем это России.
26 июня, 09:54
АМАлексей Максимов
14601004
Радости нет. Не за чем нам это ПАСЕ. Деньги сейчас получат и начнут привычную русофобскую историю. Кроме как для нескольких человек, которые там будут заседать от России и получать командировочные, никому в стране лучше не станет.
26 июня, 09:50
Арсений Понфиленко
12103002
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