В Удмуртии подросток утонул в пруду во время выпускного

"Выпускники 11-х классов одной из школ Красногорского района вместе в родителями прибыли на базу отдыха, чтобы отметить окончание школы. Днём один из подростков решил искупаться в водоеме и утонул. Его тело было обнаружено на дне водоема рядом с берегом",- сообщает удмуртский следком.