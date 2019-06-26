В Удмуртии подросток утонул в пруду во время выпускного

УФА, 26 июн - РИА Новости. Выпускник сельской школы во время празднования окончания учебы утонул в пруду на базе отдыха в Удмуртии, сообщили в следственном управлении СКР по республике.
По данным ведомства, трагедия произошла 23 июня на базе отдыха "Глухомань" в Игринском районе Удмуртии.
"Выпускники 11-х классов одной из школ Красногорского района вместе в родителями прибыли на базу отдыха, чтобы отметить окончание школы. Днём один из подростков решил искупаться в водоеме и утонул. Его тело было обнаружено на дне водоема рядом с берегом",- сообщает удмуртский следком.
По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело. Следователи выяснили, что водоем является пожарным прудом Игринского лесхоза. Специалисты выясняют обстоятельства трагедии.