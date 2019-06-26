Вокруг космодрома Восточный много "силового пиара", считает Рогозин

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин выразил мнение, что вокруг космодрома Восточный много "силового пиара", а доведенных до реальных сроков дел - мало.
""Силового пиара" вокруг Восточного по-прежнему много, а доведенных до реальных сроков дел - мало", - написал он в своем Twitter-аккаунте в среду.
Странное решение. Прекрасно помню рабочих ТМК, оставленных её руководством и Спецстроем без зарплаты несмотря на то, что Роскосмос оплачивал контракты вовремя. "Силового пиара" вокруг Восточного по-прежнему много, а доведенных до реальных сроков дел - малоhttps://t.co/mNOtJmyzDP— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 26 июня 2019 г.
Об этом глава "Роскосмоса" написал в контексте условного срока, назначенного сегодня Уссурийским районным судом Приморья Виктору Гребневу - экс-главе "Тихоокеанской мостостроительной компании" (ТМК), участвовавшей в строительстве Восточного.
"Странное решение. Прекрасно помню рабочих "Тихоокеанской моторостроительной компании", оставленных ее руководством и Спецстроем без зарплаты несмотря на то, что "Роскосмос" оплачивал контракты вовремя", - отметил Рогозин.
1 февраля 2018, 02:20Космодром Восточный
Как доказало следствие, по вине Гребнева, заключавшего заведомо невыгодные контракты, компания лишилась нескольких сотен миллионов рублей и задолжала рабочим 96 миллионов. На "освоенные" деньги коммерсант покупал яхты и строил особняк, установил суд. В итоге, его признали виновным в особо крупной растрате.
Другой экс-гендиректор ТМК Игорь Нестеренко похитил на стройке Восточного 104,5 миллиона рублей и был осужден на три года колонии. Бывший председатель совета директоров ТМК Сергей Юдин, тоже участвовавший в этой афере, получил три года и четыре месяца колонии общего режима.