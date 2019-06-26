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РИА Новости

В Египте террориста обвинили в гибели более 50 человек, сообщили СМИ

09:31
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КАИР, 26 июн - РИА Новости. Один из самых опасных террористов в Египте Хишам Ашмауи предстал перед военным трибуналом по обвинению в организации пяти нападений, жертвами которых стали более 50 человек, сообщает в среду египетское издание "Аль-Масри аль- Яум".
"Террорист Хишам Ашмауи проходит по пяти эпизодам, по которым ранее он был осужден заочно. Речь идет о совершении и пособничестве совершению терактов, приведших к гибели 54 человек, среди которых есть как военные, сотрудники полиции, так и гражданские лица", - сообщило издание со ссылкой на свои источники.
По их данным, уголовно-процессуальный кодекс Египта предусматривает пересмотр дела в присутствии главного обвиняемого по такого рода преступлениям в военном трибунале.
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Ашмауи был задержан в октябре прошлого года в ливийской Дерне местными военными, а в конце мая текущего года экстрадирован в Каир.
Египетские СМИ называют Ашмауи самым опасным египетским террористом. Ранее он проходил службу в одном из элитных подразделений спецназа страны. Позже Ашмауи приобрел радикальные взгляды и присоединился к террористическим группировкам.
Он подозревается в совершении крупных терактов, в частности, в нападении на отряд сил МВД Египта в районе Эль-Вахат в октябре 2017 года, жертвами которого стали 16 солдат и офицеров.
Ашмауи также был одним из создателей террористической группировки "Бейт аль-Макдис"* на севере Синая, позже присоединившейся к "Исламскому государству"* (обе группировки запрещены в РФ), а также группировки "Мурабитун"* в ливийской Дерне, входящей в "Аль-Каиду"* (террористическая группировка, запрещена в РФ).
*Террористическая организация, запрещенная в России
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