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РИА Новости

В Италии арестовали более 120 человек по обвинению в мафиозной деятельности

09:26
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© Fotolia / KadmyИтальянский полицейский
Итальянский полицейский
© Fotolia / Kadmy
Итальянский полицейский. Архивное фото
РИМ, 26 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. Более 120 человек арестованы в среду в различных районах Италии по обвинению в причастности к деятельности могущественной преступной организации каморра, базирующейся в южноитальянской области Кампания, сообщили журналистам представители прокуратуры Неаполя.
Широкомасштабную операцию по борьбе с организованной преступностью на рассвете провели сотрудники спецподразделений карабинеров. Как стало известно, расследованием этого дела занимались совместно представители Управления по борьбе с мафией, государственной полиции и финансовой гвардии. Под удар на сей раз попали влиятельные кланы каморры Контини, Маллардо и Личчарди. Во время обысков было конфисковано имущество на общую сумму около 130 миллионов евро.
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Арестованные бандиты обвиняются в причастности к мафиозной деятельности, контрабанде наркотиков, рэкете, "отмывании" денег, добытых преступным путем, и других тяжких преступлениях. Согласно поступающей информации, в рамках следствия были установлены факты "вмешательства в деятельность государственных структур".
Подробности операции по борьбе с каморрой будут обнародованы в 11.00 (12.00 мск) в ходе специальной пресс-конференции главного прокурора Неаполя Джованни Мелилло.
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