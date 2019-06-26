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РИА Новости

Новый экипаж МКС начал сдавать экзамены перед полетом

09:21
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧлены экипажа МКС-60/61: Эндрю Морган, Александр Скворцов и Лука Пармитано
Члены экипажа МКС-60/61: Эндрю Морган, Александр Скворцов и Лука Пармитано
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Члены экипажа МКС-60/61: Эндрю Морган, Александр Скворцов и Лука Пармитано. Архивное фото
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 26 июн – РИА Новости. Комплексные экзаменационные тренировки основного экипажа МКС-60/61 стартовали в среду в подмосковном Центре подготовки космонавтов.
Утром космонавт "Роскосмоса" Александр Скворцов, европейский астронавт Лука Пармитано и американец Эндрю Морган вытянули билеты и начали готовиться к ним в тренажере российского сегмента Международной космической станции.
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Также в среду проходят и экзамены дублирующего экипажа в составе Сергея Рыжикова ("Роскосмос"), Томаса Маршберна (НАСА) и астронавта Японского космического агентства (JAXA) Соичи Ногучи. Задания они выполняют на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз МС". В четверг экипажи поменяются тренажерами.
"Экипажу предстоят непростые дни и тренировки. Все по-боевому, чтобы были выставлены правильные оценки готовности. У меня лично и у сотрудников Центра нет сомнений в том, что оценки будут самыми высокими, поскольку наш интернациональный экипаж достаточно опытный: они прошли дублирование двух основных экипажей, поэтому их уровень подготовки сомнений не вызывает", - заявил журналистам начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.
В свою очередь командир основного экипажа Александр Скворцов заявил, что экипаж спокоен в преддверии экзамена и полета. Он уже успел пообщаться с вернувшимся во вторник на Землю Олегом Кононенко.
"Мы вчера пообщались, но сегодня, думаю, еще более плотно поговорим. Он устал, более 200 суток полета - это тяжело для организма, но сохраняет бодрость", - сказал Скворцов.
Старт очередной экспедиции на МКС длительностью 201 день запланирован на 20 июля с космодрома Байконур.
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Космос - РИА НаукаРИА Наука
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