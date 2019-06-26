Новый экипаж МКС начал сдавать экзамены перед полетом

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК (Московская область), 26 июн – РИА Новости. Комплексные экзаменационные тренировки основного экипажа МКС-60/61 стартовали в среду в подмосковном Центре подготовки космонавтов.

Утром космонавт "Роскосмоса" Александр Скворцов, европейский астронавт Лука Пармитано и американец Эндрю Морган вытянули билеты и начали готовиться к ним в тренажере российского сегмента Международной космической станции.

Также в среду проходят и экзамены дублирующего экипажа в составе Сергея Рыжикова ("Роскосмос"), Томаса Маршберна (НАСА) и астронавта Японского космического агентства (JAXA) Соичи Ногучи. Задания они выполняют на тренажере транспортного пилотируемого корабля "Союз МС". В четверг экипажи поменяются тренажерами.

"Экипажу предстоят непростые дни и тренировки. Все по-боевому, чтобы были выставлены правильные оценки готовности. У меня лично и у сотрудников Центра нет сомнений в том, что оценки будут самыми высокими, поскольку наш интернациональный экипаж достаточно опытный: они прошли дублирование двух основных экипажей, поэтому их уровень подготовки сомнений не вызывает", - заявил журналистам начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

В свою очередь командир основного экипажа Александр Скворцов заявил, что экипаж спокоен в преддверии экзамена и полета. Он уже успел пообщаться с вернувшимся во вторник на Землю Олегом Кононенко.

"Мы вчера пообщались, но сегодня, думаю, еще более плотно поговорим. Он устал, более 200 суток полета - это тяжело для организма, но сохраняет бодрость", - сказал Скворцов.