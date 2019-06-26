В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова

КИЕВ, 26 июн - РИА Новости. Неизвестные в ночь на среду поменяли таблички с названием проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове, передает местное издание "UA:Харьков".
Харьковский горсовет ранее проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение горсовета.
"На проспекте Жукова сегодня вечером начали менять таблички - с проспекта Григоренко на проспект маршала Жукова. Новые указатели корреспондент "UA:Харьков" нашел на домах вдоль проспекта № 17, 19, 21, 23, 31", - говорится в сообщении.
По данным издания, на место вызывали полицию. Люди, которые меняли таблички, не представились и сообщили, что действуют на основании соглашения. Патрульные попросили рабочих прекратить работы до среды.
Георгий Жуков — выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Петр Григоренко - советский военачальник и правозащитник, участник диссидентского движения 1960-1970-х годов.
С мая 2015 года в Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.