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РИА Новости

В Турции 11 нелегальных мигрантов погибли в ДТП с фургоном, сообщили СМИ

09:17
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Фургон, перевозивший нелегальных мигрантов, врезался в стену в турецкой провинции Эдирне на северо-западе страны, 11 человек погибли, многие получили ранения, сообщает газета Daily Sabah.
Инцидент произошел в районе Мерич. По предварительным данным, водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в стену. Число пострадавших издание не уточняет.
По данным турецкого агентства Anadolu, в результате аварии погибли 10 человек, 30 получили ранения.
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