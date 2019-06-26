В Турции 11 нелегальных мигрантов погибли в ДТП с фургоном, сообщили СМИ

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Фургон, перевозивший нелегальных мигрантов, врезался в стену в турецкой провинции Эдирне на северо-западе страны, 11 человек погибли, многие получили ранения, сообщает газета Daily Sabah.
Инцидент произошел в районе Мерич. По предварительным данным, водитель потерял контроль над транспортным средством и врезался в стену. Число пострадавших издание не уточняет.
По данным турецкого агентства Anadolu, в результате аварии погибли 10 человек, 30 получили ранения.
26 декабря 2018, 08:48В Турции произошло два крупных ДТП с автобусами