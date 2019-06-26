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РИА Новости

Вдова Доренко ответила на критику Соловьева в адрес мужа

09:34
14377
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГлавный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко
Главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Вдова журналиста Сергея Доренко Юлия ответила на слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее мужа "предателем".
Юлия Доренко рассказала о недавней встрече Доренко и Соловьева на мероприятии для журналистов в Кремле. Там ее супруг якобы предложил Соловьеву сделать селфи после перепалки в соцсетях, однако тот отказался, обвинив Доренко в предательстве из-за критики президента России Владимира Путина во время выступления на майдане в Киеве в 2004 году. В июне, уже после смерти журналиста, Соловьев снова назвал его предателем в радиоэфире.

"Это (общая фотография. – Прим. ред.) сыграло бы на руку обоим, и Сергей это точно понимал. Но у Соловьева, видимо, абсолютно атрофировано чувство юмора и отсутствует хоть какая-то самоирония. Поэтому этот человек бегал по залу и истерично кричал Сергей: "Ты – предатель!", — написала Доренко в телеграм-канале мужа.

По ее словам, Доренко в ответ назвал оппонента "хлопотливой тетенькой".
"Владимир, если Сергея Доренко нет, это не значит, что за него некому ответить", — заключила жена журналиста.
Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет в Москве. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.
Дочери журналиста, главного редактора радиостанции Говорит Москва Сергея Доренко Ксения и Екатерина (по центру справа налево) на церемонии прощания с С. Доренко
17 мая, 14:05
Прощание с Сергеем Доренко
23707152
Обсудить 11
Владимир СоловьевСергей ДоренкоОбщество
Популярные комментарии
Если бы не Доренко, был бы у нас в 2000-ом лидер Примаков и совершенно другая страна... Все мы помним слово "телекиллер". Не забудем, не простим.
26 июня, 09:56
Иосиф Крупницкий
600006
Если предательство и обильный полив грязью страны, ради пиара, называть чувством юмора , то Соловьёв прав.
26 июня, 09:42
Юрий Иванов
900010
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