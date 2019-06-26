Вдова Доренко ответила на критику Соловьева в адрес мужа

Юлия Доренко рассказала о недавней встрече Доренко и Соловьева на мероприятии для журналистов в Кремле. Там ее супруг якобы предложил Соловьеву сделать селфи после перепалки в соцсетях, однако тот отказался, обвинив Доренко в предательстве из-за критики президента России Владимира Путина во время выступления на майдане в Киеве в 2004 году. В июне, уже после смерти журналиста, Соловьев снова назвал его предателем в радиоэфире.