Вдова Доренко ответила на критику Соловьева в адрес мужа

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Вдова журналиста Сергея Доренко Юлия ответила на слова телеведущего Владимира Соловьева, который назвал ее мужа "предателем".
Юлия Доренко рассказала о недавней встрече Доренко и Соловьева на мероприятии для журналистов в Кремле. Там ее супруг якобы предложил Соловьеву сделать селфи после перепалки в соцсетях, однако тот отказался, обвинив Доренко в предательстве из-за критики президента России Владимира Путина во время выступления на майдане в Киеве в 2004 году. В июне, уже после смерти журналиста, Соловьев снова назвал его предателем в радиоэфире.
"Это (общая фотография. – Прим. ред.) сыграло бы на руку обоим, и Сергей это точно понимал. Но у Соловьева, видимо, абсолютно атрофировано чувство юмора и отсутствует хоть какая-то самоирония. Поэтому этот человек бегал по залу и истерично кричал Сергей: "Ты – предатель!", — написала Доренко в телеграм-канале мужа.
По ее словам, Доренко в ответ назвал оппонента "хлопотливой тетенькой".
"Владимир, если Сергея Доренко нет, это не значит, что за него некому ответить", — заключила жена журналиста.
Сергей Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет в Москве. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.
17 мая, 14:05Прощание с Сергеем Доренко