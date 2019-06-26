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РИА Новости

Крым открыт для массового потока туристов из США, заявил депутат

09:14
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоГлава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк
Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк
© РИА Новости / Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Крым открыт для массового потока туристов из США, небольшими группами американцы уже посещают полуостров с туристической целью, заявил РИА Новости председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Ранее американская газета Los Angeles Times выпустила материал, в котором порекомендовала читателям посетить Крым. Как пишет автор статьи Джеф Опдайк, полуостров отличают живописные виды и гостеприимность местных жителей, "настоящая красота" и "нетронутая аутентичность". С начала года журналист посетил регион уже пять раз и советует приехать туда другим жителям Запада. Опдайк отметил, что с момента возвращения в состав России Крым стал самым быстроразвивающимся субъектом страны.
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"В западных СМИ все больше появляется положительных отзывов о Крыме, и это закономерно. Крым открыт для массового приезда иностранных туристов, в том числе из США. Добро пожаловать. На сегодня отдыхающие из различных стран мира, в том числе из США, уже приезжают на крымские курорты. Это как частные визиты, так и небольшие организованные группы, но пока этот процесс не носит массовый характер из-за проблем с транспортной логистикой", - сказал Черняк.
По его словам, приезд организованных групп иностранных туристов усложняет отсутствие прямых международных авиарейсов, что, в том числе, удорожает приезд на полуостров.
"Несмотря на все политические спекуляции, иностранцы осознают, что в Крыму безопасно, комфортно, интересно. Здесь представлены виды отдыха на любой вкус", - сказал Черняк.
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