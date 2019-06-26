Крым открыт для массового потока туристов из США, заявил депутат

"В западных СМИ все больше появляется положительных отзывов о Крыме, и это закономерно. Крым открыт для массового приезда иностранных туристов, в том числе из США. Добро пожаловать. На сегодня отдыхающие из различных стран мира, в том числе из США, уже приезжают на крымские курорты. Это как частные визиты, так и небольшие организованные группы, но пока этот процесс не носит массовый характер из-за проблем с транспортной логистикой", - сказал Черняк.