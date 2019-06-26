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РИА Новости

Рябков: Москва предложила участникам СВПД разные схемы его сохранения

09:03
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Москва предлагает участникам Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе разные схемы для сохранения договорённостей, призывает всех проявлять сдержанность, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Все должны проявлять сдержанность, включая наших европейских коллег, которые, к сожалению, в последнее время несколько "повышают голос на иранцев", что не помогает делу", - сказал замминистра.
Сергей Рябков
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"Мы предлагаем, я говорю это ответственно, разные модели как можно было бы эти отрезки в предстоящие дни, включая само заседание комиссии и что за ним последует, пройти с минимальным ущербом для СВПД. Есть некоторые схемы, мы их предлагаем и иранцам и другим участникам СВПД", - добавил он.
Рябков подчеркнул, что " здесь, конечно, в игре большая политика и на очень ответственных этажах, в очень высоких кабинетах принимаются решения, поэтому предсказать как это все повернётся - я не берусь".
"Но заранее рассуждать о том, что будет, если иранцы все же пойдут по пути сокращения своих обязательств в рамках СВПД и дальнейшего повышения ставок сейчас не стоит", - заключил он.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением.
В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Санкции США против Ирана
9 августа 2018, 16:38
Санкции США против ИранаВашингтон 6 августа возобновил санкции против Тегерана, которые были приостановлены в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подробнее о мерах, принятых Дональдам Трампом, - в инфографике Ria.ru.
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