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РИА Новости

Леопард из Приморья заблудился у погранперехода между Россией и Китаем

08:59
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© РИА Новости / Виталий АньковЛеопард в южном Приморье
Леопард в южном Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Китайский турист сфотографировал у погранперехода на территории КНР редкого дальневосточного леопарда, животное, вероятнее всего, пыталось пройти по лесному коридору в сторону Северной Кореи, но заблудилось и попало на оживленный участок трассы, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
Территория национального парка "Земля леопарда" в Приморье граничит с КНР. Часть популяций дальневосточных леопардов и амурских тигров свободно передвигается по территории двух стран. В 2017 году в Китае был создан Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда. В феврале 2019 года между руководством российского и китайского нацпарков подписан меморандум о взаимопонимании.
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Фотография дальневосточного леопарда, снятого китайским туристом на участке автодороги между селом Краскино и городом Хуньчунь, размещена на сайте нацпарка. Снимок попал и в китайские газеты.
"Появление дальневосточного леопарда на автодороге – не большая редкость, однако этот случай привлекает внимание к важной проблеме. Молодой кот, судя по его растерянному виду и поведению, явно "заблудился" - попытался пройти по лесному коридору в сторону Северной Кореи, и угодил на оживленный участок трассы и пограничного перехода "Дзюанхэ"… Надо сохранить возможность зверям беспрепятственно перемещаться по приграничным участкам", - отмечает заместитель директора по науке ФГБУ "Земля леопарда" Юрий Дарман.
По его словам, в России и в Китае редкие кошки могут стать жертвой ДТП, поэтому остро стоит вопрос о строительстве экодуков и подземных проходов. В частности речь также идет о реконструируемой дороге "Краскино – Хуньчунь", где такие сооружения нужны, чтобы леопарда и тигры переходили к долине реки Туманной и далее в КНДР.
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Нацпарк просит водителей быть осторожными на трассах Раздольное – Хасан и Краскино – Хуньчунь. О появлении тигров и леопардов на трассах лучше сообщить дежурному учреждения.
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