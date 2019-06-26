Леопард из Приморья заблудился у погранперехода между Россией и Китаем

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Китайский турист сфотографировал у погранперехода на территории КНР редкого дальневосточного леопарда, животное, вероятнее всего, пыталось пройти по лесному коридору в сторону Северной Кореи, но заблудилось и попало на оживленный участок трассы, сообщает нацпарк "Земля леопарда".

Территория национального парка "Земля леопарда" в Приморье граничит с КНР. Часть популяций дальневосточных леопардов и амурских тигров свободно передвигается по территории двух стран. В 2017 году в Китае был создан Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда. В феврале 2019 года между руководством российского и китайского нацпарков подписан меморандум о взаимопонимании.

Фотография дальневосточного леопарда, снятого китайским туристом на участке автодороги между селом Краскино и городом Хуньчунь, размещена на сайте нацпарка. Снимок попал и в китайские газеты.

"Появление дальневосточного леопарда на автодороге – не большая редкость, однако этот случай привлекает внимание к важной проблеме. Молодой кот, судя по его растерянному виду и поведению, явно "заблудился" - попытался пройти по лесному коридору в сторону Северной Кореи, и угодил на оживленный участок трассы и пограничного перехода "Дзюанхэ"… Надо сохранить возможность зверям беспрепятственно перемещаться по приграничным участкам", - отмечает заместитель директора по науке ФГБУ "Земля леопарда" Юрий Дарман.

По его словам, в России и в Китае редкие кошки могут стать жертвой ДТП, поэтому остро стоит вопрос о строительстве экодуков и подземных проходов. В частности речь также идет о реконструируемой дороге "Краскино – Хуньчунь", где такие сооружения нужны, чтобы леопарда и тигры переходили к долине реки Туманной и далее в КНДР.

Leo 59M, попавший на фото, отмечается на приграничном участке у автодороги Краскино-Хуньчунь с 2014 года. Этот самец имеет "двойное гражданство", его фиксировали и в Китае.