Россия может усилить меры безопасности для специалистов на АЭС в Бушере

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. РФ рассматривает возможность усиления мер безопасности для российских специалистов, работающих на АЭС "Бушер" в Иране, на фоне роста напряжённости в регионе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Этот вопрос, конечно, рассматривается и, несомненно, находится в поле зрения тех, кто за это отвечает. Но само понятие физическая безопасность не предполагает раскрытия мероприятий, которые в этой связи проводятся", - сказал Рябков.

По его словам, "всех проблем, с которыми мы сейчас сталкиваемся, в том числе, в этой сфере, не было бы, если бы США проводили более ответственную линию - в этом корень всех нынешних осложнений".

Президент США Дональд Трамп в мае прошлого года объявил об одностороннем выходе США из соглашения по иранской ядерной программе, достигнутого между Ираном и группой международных посредников в 2015 году.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением.

В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил на прошлой неделе, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве. В качестве доказательств стороны представили карты с траекторией движения БПЛА, однако они отличаются друг от друга. Трамп заявил, что отозвал приказ о нанесении ответного удара по Ирану, так как не хотел человеческих жертв, однако СМИ сообщили о проведении киберкомандованием США атаки на компьютерные сети управления пусками ракет.

Ранее иранские и арабские СМИ сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера: Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на борту танкеров были закреплены и подорваны магнитные мины, в результате чего на судах произошли взрывы и пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествию.