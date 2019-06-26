Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T08:49Z
https://ria.ru/20190626/1555917881.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В КНДР не рассчитывают на улучшение отношений с США

08:49
216
ТОКИО, 26 июн – РИА Новости. При условии сохранения в среде американских политиков "антагонизма" в отношении КНДР трудно рассчитывать на улучшение отношений и денуклеаризацию, заявил представитель МИД Северной Кореи Центральному телеграфному агентству Кореи (ЦТАК) в среду.
"Мечта США в том, чтобы поставить нас на колени путем санкций и давления, не изменилась, а стала только более явной. Несмотря на то, что высшие руководители делают все для установления новых отношений США и КНДР, трудно рассчитывать на улучшение двусторонних отношений и денуклеаризацию Корейского полуострова пока среди американских политиков доминирует застарелый антагонизм в отношении КНДР", - говорится в заявлении.
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 17 июня 2019
17 июня, 14:04
Глава МИД Южной Кореи призвала добиться возобновления диалога КНДР и США
Заявление прозвучало в ответ на высказывание госсекретаря США Майка Помпео о том, что более 80% экономики КНДР находится под санкциями, а также в связи с продлением санкций против Пхеньяна еще на год, введенных американской администрацией 21 июня.
Дипломат КНДР также отметил, что "США не должны входить в заблуждение" и Пхеньян не стремится к снятию санкций или чему-то подобному. "Если кто-либо попрет на наш суверенитет и право на существование, мы без сомнения спустим курок применения силы в целях самообороны", - подчеркнул он.
Слова госсекретаря США Майка Помпео северокорейский чиновник назвал "открытым вызовом совместному заявлению, принятому на корейско-американском саммите в Сингапуре и апофеозом враждебных действий в отношении КНДР".
700102
Обсудить 0
КНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
США оказывают ожесточенное давление на Тегеран, заявил Рябков
РИА
Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи. 14 мая 2019
Рябков: отдельной встречи Лаврова и Помпео на саммите G20 не планируется
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
Рябков сообщил о ситуации с проектом модернизации реактора в Араке
АЭС Бушер в Иране
Россия может усилить меры безопасности для специалистов на АЭС в Бушере
Лента
новостей
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков: Москва предложила участникам СВПД разные схемы его сохранения
Демонстранты во время акции протеста в Гонконге
Демонстранты в Гонконге отправились к консульствам стран G20
Проспект Маршала Жукова в Харькове
В Харькове вернули таблички с названием проспекта маршала Жукова
Президент США Дональд Трамп
Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
В Турции 11 нелегальных мигрантов погибли в ДТП с фургоном, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обсудит с главой МИД Индии вопросы стратегического сотрудничества
Итальянский полицейский
В Италии арестовали более 120 человек по обвинению в мафиозной деятельности
В Афганистане погибли двое американских военных
Выборы в Греции
Ареопаг Греции допустил к досрочным выборам 20 партий и блоков
Вулкан Карымский
Эксперты Геофизической службы РАН обсудят сильные землетрясения на Камчатке
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17МИД назвал действия США в отношении Ирана жестким блефом
11:17В Крыму назвали приглашение российской делегации в ПАСЕ прорывом
11:16На Кубе рассказали об укреплении отношений с Россией в оборонной сфере
11:14На МКАДе в ДТП с тремя машинами погиб человек
11:14Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
11:13Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
11:12Депутата Госдумы не пустили на Украину
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
11:03Суд в Перми оставил в силе приговор фигуранту дела о нападении на школу
11:02Следствие попросило арестовать московского отравителя
11:01Суд продлил меру пресечения еще двум сестрам Хачатурян
11:00Умер экс-гитарист группы "Песняры" Аркадий Ивановский
10:59СК возбудил дело после отравления жителей краснодарского поселка
10:58Совфед одобрил закон о приостановке ДРСМД
Лента новостейМолния