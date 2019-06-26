В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,3

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду на территории Панамы, недалеко от границы с Коста-Рикой, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 05.23 по времени UTC (08.23 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 4 километрах к северо-востоку от населенного пункта Эсперанса, который находится на севере страны, рядом с границей с Коста-Рикой. Очаг залегал на глубине 10 километров.