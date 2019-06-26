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РИА Новости

В Панаме произошло землетрясение магнитудой 6,3

08:46
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Панама
Страны мира. Панама
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Страны мира. Панама. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в среду на территории Панамы, недалеко от границы с Коста-Рикой, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 05.23 по времени UTC (08.23 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 4 километрах к северо-востоку от населенного пункта Эсперанса, который находится на севере страны, рядом с границей с Коста-Рикой. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила желтый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий небольшую вероятность жертв и экономического ущерба.
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