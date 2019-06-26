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РИА Новости

Ареопаг Греции допустил к досрочным выборам 20 партий и блоков

08:36
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкВыборы в Греции
Выборы в Греции
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Выборы в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 26 июн - РИА Новости. Ареопаг - Верховный суд Греции по уголовным и гражданским делам допустил к досрочным парламентским выборам 20 из подавших заявки политических партий и блоков, четыре блока к выборам не допущены, сообщает издание "Нафтемпорики".
Это вдвое меньше, чем на выборах в Европарламент 26 мая - в них участвовали 40 партий и блоков. Поражение на евровыборах правящей партии СИРИЗА стало причиной объявления досрочных парламентских выборах. СИРИЗА уступила крупнейшей оппозиционной партии - правой "Новой демократии" более 9 процентных пунктов.
Избиратель знакомится со списками кандидатов в заключительный день голосования на выборах в Европейский парламент на одном их избирательных участков в Афинах. 26 мая 2019
27 мая, 10:45
Выборы в Европарламент привели Грецию к отставке правительства
В избирательные бюллетени включены шесть из восьми парламентских партий, две решили не участвовать в выборах.
Шесть небольших партий не будут выдвигать кандидатов в общенациональный список - их кандидаты будут только в региональных бюллетенях.
К выборам не допущены четыре подававших заявки политические объединения - "Движение бедных Греции", "Необходимое решение", "Аграрная партия Греция - АКЕ", "Объединение независимых кандидатов за референдум по инициативе граждан".
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