Умер актер Валерий Харченко

Причина смерти пока не известна, однако, по данным телеканала, Харченко долгое время боролся с серьезным заболеванием.

Валерий Харченко окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году. Работал над созданием нескольких десятков кинокартин, в том числе сотрудничал с Андреем Тарковским на съемках фильма "Зеркало". В качестве актера известен по ролям в таких лентах, как "Взрыв после полуночи", "Дом для Серафима", "Зарубки на память".