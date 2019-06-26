Умер актер Валерий Харченко

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Актер и режиссер Валерий Харченко умер в возрасте 81 года, сообщили РИА Новости в Доме ветеранов кино.
По данным Пятого канала, накануне самочувствие артиста резко ухудшилось. Супруга вызвала скорую, но медики не смогли спасти Харченко.
Причина смерти пока не известна, однако, по данным телеканала, Харченко долгое время боролся с серьезным заболеванием.
Валерий Харченко окончил режиссерский факультет ВГИКа в 1971 году. Работал над созданием нескольких десятков кинокартин, в том числе сотрудничал с Андреем Тарковским на съемках фильма "Зеркало". В качестве актера известен по ролям в таких лентах, как "Взрыв после полуночи", "Дом для Серафима", "Зарубки на память".
В 2002 году артист получил звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".