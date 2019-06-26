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РИА Новости

Пост генконсула США во Владивостоке займет Луи Кришок

08:27
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ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Луи Кришок займет пост генерального консула США во Владивостоке после ухода Майкла Кийса, сообщили РИА Новости в генконсульстве США во Владивостоке.
Кийс в среду заявил, что с 5 июля завершает работу на посту, который он занимал с августа 2016 года.
"Пост займет Луи Кришок", - сказал собеседник агентства.
Он не уточнил даты выхода Кришока на работу, отметив, то это будет после 5 июля. В генконсульстве также уточнили, что Кийс отработал во Владивостоке максимально возможный срок.
На странице Кришока в Facebook указано, что ранее он работал в посольстве США в Приштине, Косово.
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