В Тюмени мужчине удалили опухоль весом 15 килограмм, про которую он не знал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Хирурги "Медицинского города" в Тюмени прооперировали мужчину с 15-килограммовой опухолью брюшной полости, который не подозревал о существовании новообразования, сообщает областной департамент здравоохранения.

По информации ведомства, тюменец считал, что он просто набирает лишний вес, но в последнее время ему стало тяжело поддерживать привычный образ жизни, и он решил обратиться за помощью к медикам.

"К нам обратился мужчина с гигантской опухолью брюшной полости и забрюшинного пространства – липосаркомой. Опухоль состояла из жировой ткани и представляла собой два огромных узла, общая масса которых составляла 15 килограммов. Образование занимало практически всю брюшную полость и прорастало в соседние органы: поперечно-ободочную кишку, желудок, селезенку, тело и хвост поджелудочной железы, левый надпочечник", – приводятся в сообщении слова заведующего хирургическим отделением Евгения Франка.

По словам специалиста, троим хирургам, принимавшим участие в операции, несмотря на большой разрез, было тяжело подойти к необходимым сосудам, при этом приходилось постоянно поднимать и удерживать образование, что усложнялось в силу его большого веса. Операция длилась 10 часов, за это время врачи успешно удалили опухоль и сделали реконструкцию пищевода и желудка, в которые прорастало новообразование.