Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. Архивное фото

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июн — РИА Новости. Экс-главу Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН.

Адвокат Евгений Балабас заявил, что его не известили об отправке подзащитного из СИЗО Южно-Сахалинска в место отбывания наказания.

В последнее время Хорошавин знакомился с материалами нового уголовного дела о взяточничестве при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года, в котором он тоже является фигурантом.

Материалы превышают сотню томов, рассмотрение может начаться этим летом.

Дело Хорошавина

В феврале 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

По тому же делу бывший региональный вице-премьер Сергей Карепкин получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в четыре миллиона рублей, а экс-советник главы региона Андрей Икрамов — девять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 171 миллион рублей.