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РИА Новости

Экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина этапировали в колонию

08:16
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© РИА Новости / Кирилл Ясько / Перейти в фотобанкБывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, на заседании Южно-Сахалинского городского суда. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 июн — РИА Новости. Экс-главу Сахалинской области Александра Хорошавина этапировали в колонию строгого режима в Хабаровском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ФСИН.
Адвокат Евгений Балабас заявил, что его не известили об отправке подзащитного из СИЗО Южно-Сахалинска в место отбывания наказания.
В последнее время Хорошавин знакомился с материалами нового уголовного дела о взяточничестве при проведении выборов в городскую думу Южно-Сахалинска осенью 2014 года, в котором он тоже является фигурантом.
Материалы превышают сотню томов, рассмотрение может начаться этим летом.

Дело Хорошавина

В феврале 2018 года городской суд Южно-Сахалинска признал экс-губернатора виновным в получении взяток и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.
По тому же делу бывший региональный вице-премьер Сергей Карепкин получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в четыре миллиона рублей, а экс-советник главы региона Андрей Икрамов — девять с половиной лет колонии строгого режима и штраф в 171 миллион рублей.
Карепкина и Икрамова в конце мая этапировали в разные колонии в Хабаровском крае.
Зал судебных заседаний
1 июня, 15:01
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в России
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Александр ХорошавинХабаровский крайПроисшествия
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