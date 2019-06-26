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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

08:15
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Во вторник Народная милиция ЛНР заявляла о двух обстрелах со стороны ВС Украины за сутки.
"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, обстрелам подвергся район населенного пункта Фрунзе.
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