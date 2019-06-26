В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Во вторник Народная милиция ЛНР заявляла о двух обстрелах со стороны ВС Украины за сутки.

"За сутки украинские силовики один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра", - сказали в пресс-службе.