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РИА Новости

Под Красноярском двухлетний ребенок два дня был в квартире с мертвым отцом

08:10
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КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Двухлетний мальчик в городе Назарово Красноярского края пробыл два дня в квартире рядом с телом умершего отца, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
По данным полиции, соседи, услышав плач ребенка, вызвали полицию. На вызов пришла инспектор по делам несовершеннолетних.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
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"Поскольку дверь никто не открывал, вывали спасателей и наряд. При вскрытии в квартире был обнаружен двухгодовалый малыш и умерший отец. Предположительно, мальчик был один в течение двух дней. Его передали в медицинское учреждение, его состояние не вызывает опасений. Устанавливаем местонахождение матери", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, по данному факту проводится проверка.
Это не первый случай, когда детей находят одних возле умерших родственников. В феврале этого года подобный случай был в Бурятии. В Улан-Удэ в квартире возле мертвой бабушки был обнаружен четырехлетний мальчик.
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