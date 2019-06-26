Под Красноярском двухлетний ребенок два дня был в квартире с мертвым отцом

КРАСНОЯРСК, 26 июн — РИА Новости. Двухлетний мальчик в городе Назарово Красноярского края пробыл два дня в квартире рядом с телом умершего отца, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.

По данным полиции, соседи, услышав плач ребенка, вызвали полицию. На вызов пришла инспектор по делам несовершеннолетних.

"Поскольку дверь никто не открывал, вывали спасателей и наряд. При вскрытии в квартире был обнаружен двухгодовалый малыш и умерший отец. Предположительно, мальчик был один в течение двух дней. Его передали в медицинское учреждение, его состояние не вызывает опасений. Устанавливаем местонахождение матери", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, по данному факту проводится проверка.