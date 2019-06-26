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РИА Новости

В США женщина отдала мошенникам $135 тысяч за "борьбу с русскими хакерами"

08:07
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкХакеры
Хакеры
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Хакеры. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости, Алексей Богдановский. Жительница США заплатила компьютерным мошенникам больше 136 тысяч долларов после того, как те убедили ее, что в ее компьютер вторглись "русские хакеры", говорится в документах федерального суда по Южному округу Нью-Йорка.
Жители нью-йоркского района Бронкс Гунджит Малхотра, Гурджит Сингх и Джэс Пэл обвиняются по трем пунктам компьютерного мошенничества. Они с помощью вирусов-троянов взламывали компьютеры своих жертв и затем убеждали тех потратиться на починку и очистку от вирусов, говорится в обвинительном заключении.
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"Жертва номер 9 сообщила правоохранительным органам, что с апреля 2018 года по февраль 2019 года она десятки раз говорила по телефону с лицами из "службы поддержки", которые сообщили жертве, что у ее компьютера проблемы с сетевой системной безопасностью, лицензией компьютерной компании и сетевым оборудованием... Каждые несколько недель эти лица звонили и говорили жертве, что с ее компьютером вновь проблемы, потому что "иногда ее взламывают русские", - говорится в обвинительном заключении.
В результате жертва послала за год около 136 тысяч 600 долларов двум подставным компаниям за "технические услуги".
Среди других жертв мошенников также оказался мужчина, который поверил в рассказы о "русских хакерах". Правда, с него злоумышленникам удалось получить лишь 225 долларов.
"Русские хакеры" стали широко известны американской публике в 2016 году, когда спецслужбы США обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. Позднее спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Эти же физлица и компании были внесены в санкции минфина США.
Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы, которые Москва отрицает. Мюллер в апреле завершил расследование, подтвердив обвинения во "вмешательстве" в выборы. При этом он не нашел свидетельств "сговора" между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
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