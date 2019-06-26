Суд аннулировал обвинения против экс-главы Гонконга по делу о коррупции

ПЕКИН, 26 июн - РИА Новости. Высший апелляционный суд Гонконга в ходе заседания в среду аннулировал обвинительный приговор по делу о коррупции в отношении бывшего главы администрации Гонконга Дональда Цанга (Цзэн Иньцюаня), сообщает местная радиостанция Высший апелляционный суд Гонконга в ходе заседания в среду аннулировал обвинительный приговор по делу о коррупции в отношении бывшего главы администрации Гонконга Дональда Цанга (Цзэн Иньцюаня), сообщает местная радиостанция RTHK

Дональд Цанг возглавлял администрацию Гонконга с 2005 по 2012 годы. В 2017 году он был признан виновным в том, что не сообщил Исполнительному совету Гонконга о сделке по аренде и реконструкции трехэтажной квартиры в городе Шэньчжэнь с бизнесменом, чья компания Wave Media подала заявку на получение лицензии на цифровое радиовещание в период с 2010 по 2012 год.

Обвинение настаивало, что аренда и реконструкция этой квартиры на льготных условиях в рамках незадекларированной с бизнесменом сделки являются получением чиновником вознаграждения со стороны третьих лиц во время пребывания на посту главы администрации. Первоначально его приговорили к 20 месяцам заключения, но потом срок был сокращен до 12 месяцев. Дональд Цанг отбыл срок тюремного заключения и вышел на свободу еще в январе этого года.

Судьи апелляционного суда пришли к выводу, что при первоначальном судебном разбирательстве присяжные не смогли договориться о том, присутствует ли в деле элемент коррупции, и тогда важно было, чтобы судья надлежащим образом проинструктировал присяжных рассмотреть мотивы Цанга, которые руководили им при сокрытии информации о сделке от Исполнительного совета.