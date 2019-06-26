Участники "Дня сибирского поля" заключили договоры на 800 миллионов рублей

"Свою продукцию и услуги на мероприятии представили более 270 компаний. Они презентовали более 500 единиц техники и оборудования, в том числе 129 единиц – алтайского производства. Результаты работы форума – 40 единиц техники и оборудования было продано с площадки (в том числе почвообрабатывающая техника, зерноочистительное оборудование). Кроме того, заключены договоры намерения на сумму более 800 миллионов рублей, что почти на 100 миллионов больше показателей прошлых лет", - сказал Чеботаев.