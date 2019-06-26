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РИА Новости

Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тысяч

07:30
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в среду впервые с 28 января 2018 года преодолела отметку в 12 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07.35 мск биткоин дорожал на 9,39%, до 12,240 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 9,23%, до 12,293 тысячи долларов.
Независимый эксперт Мансур Гусейнов указал, что рост цены биткоина может быть связан с сообщением о том, что провайдер криптовалютных деривативов LedgerX получил лицензию авторизованного рынка деривативов (DCM) от Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC), это позволит компании запустить первые в стране поставочные биткоин-фьючерсы. Компания также планирует запустить платформу Omni для торговли опционами, свопами и фьючерсами на биткоин для розничных инвесторов. "Это ещё один шаг к приходу биткоина на традиционные биржи", - сказал РИА Новости эксперт.
"Во-вторых, мне кажется, что движение цены снова привлекло столько внимания, что на рынок потянулись розничные инвесторы", - добавил он.
По словам главы российского отделения сингапурской криптобиржи Huobi и вице-президента Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) по трейдингу Андрея Грачева, увеличение стоимости биткоина связано с интересом инвесторов и спекулянтов, желающих заработать на росте.
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