Стоимость биткоина впервые с января 2018 года превысила отметку в $12 тысяч

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - в среду впервые с 28 января 2018 года преодолела отметку в 12 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 07.35 мск биткоин дорожал на 9,39%, до 12,240 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 9,23%, до 12,293 тысячи долларов.

Независимый эксперт Мансур Гусейнов указал, что рост цены биткоина может быть связан с сообщением о том, что провайдер криптовалютных деривативов LedgerX получил лицензию авторизованного рынка деривативов (DCM) от Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC), это позволит компании запустить первые в стране поставочные биткоин-фьючерсы. Компания также планирует запустить платформу Omni для торговли опционами, свопами и фьючерсами на биткоин для розничных инвесторов. "Это ещё один шаг к приходу биткоина на традиционные биржи", - сказал РИА Новости эксперт.

"Во-вторых, мне кажется, что движение цены снова привлекло столько внимания, что на рынок потянулись розничные инвесторы", - добавил он.