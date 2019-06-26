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РИА Новости

Попова назвала количество инфекционных больных, выявленных при въезде в РФ

06:40
2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Число инфекционных больных, выявленных при пересечении границы России, за последние пять лет выросло втрое, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
Она уточнила, что это связано как с улучшением качества диагностики - в аэропортах появились новые дистанционные средства оценки состояния здоровья, так и с нарастающей эпидемиологической напряженностью в мире.

"Если в 2014 году мы выявили всего чуть больше 1 тысячи человек, то в 2018 году – это уже почти 3 тысячи человек", – цитирует Попову сайт Роспотребнадзора.

По словам Поповой, ежегодно в пунктах пропуска через госграницу сотрудники Роспотребнадзора досматривают около 30-40 миллионов человек. В 2018 году – более 41 миллиона, в связи с большим числом крупных международных мероприятий в России, включая чемпионат мира по футболу.
Как добавляется на сайте, всего за семь лет Роспотребнадзор зафиксировал более 18 тысяч случаев завозных инфекционных болезней, в том числе более тысячи случаев лихорадки Денге, 728 случаев малярии, 23 случая лихорадки Зика, пять случаев лихорадки Чикунгунья. Самым распространенным заболеванием является туберкулез.
"Ни один из этих случаев не имел последовательного развития в нашей стране, что является показателем успешной работы по купированию любого завезенного случая инфекционного заболевания в РФ", – отметила Попова.
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