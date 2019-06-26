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РИА Новости

Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти

06:27
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бари Алибасов в интервью каналу "Москва 24" опроверг сообщения СМИ о том, что вследствие медикаментозного сна он частично потерял память.

"Я ничего не забыл, нет", — заявил он.

По словам продюсера, нахождение в коме, "к счастью", никак не связано с потерей памяти.
При этом Алибасов не стал комментировать слухи об инсценировке похищения своей кошки по кличке Чуча.

"Самое мое большое счастье, что она цела, жива и здорова", — сказал он.

В начале июня Бари Алибасова госпитализировали в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот".
Почти неделю продюсер провел в медикаментозном сне, затем пошел на поправку. Недавно его выписали из больницы.
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