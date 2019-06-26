Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бари Алибасов в интервью каналу "Москва 24" опроверг сообщения СМИ о том, что вследствие медикаментозного сна он частично потерял память.
"Я ничего не забыл, нет", — заявил он.
По словам продюсера, нахождение в коме, "к счастью", никак не связано с потерей памяти.
При этом Алибасов не стал комментировать слухи об инсценировке похищения своей кошки по кличке Чуча.
"Самое мое большое счастье, что она цела, жива и здорова", — сказал он.
В начале июня Бари Алибасова госпитализировали в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот".
Почти неделю продюсер провел в медикаментозном сне, затем пошел на поправку. Недавно его выписали из больницы.