Алибасов прокомментировал сообщения о частичной потере памяти

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Бари Алибасов в интервью каналу " Бари Алибасов в интервью каналу " Москва 24 " опроверг сообщения СМИ о том, что вследствие медикаментозного сна он частично потерял память.

"Я ничего не забыл, нет", — заявил он.

По словам продюсера, нахождение в коме, "к счастью", никак не связано с потерей памяти.

При этом Алибасов не стал комментировать слухи об инсценировке похищения своей кошки по кличке Чуча.

"Самое мое большое счастье, что она цела, жива и здорова", — сказал он.

В начале июня Бари Алибасова госпитализировали в отделение токсикореанимации НИИ имени Склифосовского после того, как он случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот".