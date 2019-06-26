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РИА Новости

Генконсул США во Владивостоке завершит работу на посту 5 июля

06:19
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкФлаг возле здания генерального консульства США во Владивостоке
Флаг возле здания генерального консульства США во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ХАБАРОВСК, 26 июн - РИА Новости. Майкл Кийс с 5 июля завершает работу на посту генконсула США во Владивостоке, который он занимал с августа 2016 года.
Ранее сообщалось, что Кийс выдержал весь Великий пост, а также окунулся в крещенскую купель в Амурском заливе.
"Пятого июля я завершаю свою миссию во Владивостоке", - сказал Кийс, выступая на заседании Российско-Американского тихоокеанского партнёрства (РАТОП) в Хабаровске.
Он отметил, что до окончания своей работы на этом посту будет способствовать сотрудничеству между странами. По его словам, перспективными направлениями взаимной работы являются разработка транспортных маршрутов в северных территориях, научное сотрудничество и студенческие обмены.
Заседание РАТОП открылось в среду в Хабаровске. Мероприятие проводится в 24-й раз и проходит при поддержке министерств иностранных дел и экономического развития РФ. Участниками дискуссионной площадки стали представители власти, крупных компаний, представители американского истеблишмента и дипломатических кругов. В Хабаровске заседание проходит впервые.
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