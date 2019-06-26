Генконсул США во Владивостоке завершит работу на посту 5 июля

ХАБАРОВСК, 26 июн - РИА Новости. Майкл Кийс с 5 июля завершает работу на посту генконсула США во Владивостоке, который он занимал с августа 2016 года.

Ранее сообщалось, что Кийс выдержал весь Великий пост, а также окунулся в крещенскую купель в Амурском заливе.

"Пятого июля я завершаю свою миссию во Владивостоке", - сказал Кийс, выступая на заседании Российско-Американского тихоокеанского партнёрства (РАТОП) в Хабаровске.

Он отметил, что до окончания своей работы на этом посту будет способствовать сотрудничеству между странами. По его словам, перспективными направлениями взаимной работы являются разработка транспортных маршрутов в северных территориях, научное сотрудничество и студенческие обмены.