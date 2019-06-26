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РИА Новости

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,7

06:07
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн – РИА Новости. У берегов Камчатки произошло второе за сутки сильное землетрясение, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Во вторник вечером подземные толчки силой от двух до шести баллов фиксировались в Усть-Камчатском и Алеутском районах края.
Магнитуда второго землетрясения составила 6,7. Эпицентр находился на глубине 60 километров к востоку от Усть-Камчатска.
По данным краевого главка МЧС, в поселке землетрясение ощущалось силой до четырёх баллов.
"По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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