У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,7

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июн – РИА Новости. У берегов Камчатки произошло второе за сутки сильное землетрясение, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Во вторник вечером подземные толчки силой от двух до шести баллов фиксировались в Усть-Камчатском и Алеутском районах края.

Магнитуда второго землетрясения составила 6,7. Эпицентр находился на глубине 60 километров к востоку от Усть-Камчатска.

По данным краевого главка МЧС, в поселке землетрясение ощущалось силой до четырёх баллов.