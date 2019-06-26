В Новосибирске неизвестный застрелил мужчину на улице

КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Полиция и следователи в Новосибирске разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину на улице Гоголя, сообщает СУСК по области.
Ранее в МВД сообщали, что во вторник вечером поступила информация от местных жителей о стрельбе на улице. По данным РЕН ТВ, неизвестные на машине остановились у тротуара, ранили свою жертву, после чего скрылись.
"По данным следствия, 25 июня 2019 года около 18 часов неустановленное следствием лицо, находясь возле дома № 1 по ул. Гоголя Центрального района города Новосибирска произвело не менее пяти выстрелов из пистолета в 41-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении. Далее злоумышленник с места происшествия скрылся", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.
Следователи совместно со следователями-криминалистами и сотрудниками управления уголовного розыска областного главка МВД ведут розыск убийцы.