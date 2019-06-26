В Новосибирске неизвестный застрелил мужчину на улице

КРАСНОЯРСК, 26 июн - РИА Новости. Полиция и следователи в Новосибирске разыскивают неизвестного, застрелившего мужчину на улице Гоголя, сообщает СУСК по области.

Ранее в МВД сообщали, что во вторник вечером поступила информация от местных жителей о стрельбе на улице. По данным РЕН ТВ, неизвестные на машине остановились у тротуара, ранили свою жертву, после чего скрылись.