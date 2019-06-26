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РИА Новости
Туризм

Эксперт отметил рост интереса туристов из США к Дальнему Востоку России

06:05
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© РИА Новости / Александр Крылов / Перейти в фотобанкДальневосточный ФО
Дальневосточный ФО
© РИА Новости / Александр Крылов
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Дальневосточный ФО. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 26 июн — РИА Новости. Потребность в авиасообщении между Дальним Востоком России и США, а также в круизном сообщении увеличилась в связи с ростом числа американских туристов со стороны США, сообщил исполнительный директор Российско-Американского тихоокеанского партнерства Дерек Норберг.
В среду в Хабаровске открылось заседание Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП). Мероприятие проводится в 24-й раз и проходит при поддержке МИД и Минэкономразвития РФ. Участниками дискуссионной площадки стали представители власти, крупных компаний, американского истеблишмента и дипломатических кругов.
"Немаловажную роль в развитии бизнеса играет туризм. Туризм со стороны США продолжает расти на Дальнем Востоке. Увеличивается потребность в авиарейсе Петропавловск-Камчатский - Анкоридж, а также наблюдаем рост круизного туризма, который предлагают американские компании… Туризм является особым видом общения, и сегодняшние туристы могут стать завтрашними экспортерами и инвесторами", - сказал Норберг на заседании РАТОП.
По его словам, перспективными направлениями также являются сотрудничество в научной сфере и спасении в море.
"Есть вопросы, которые выше некоторых разногласий. Это спасение жизни и безопасность в море. Поддерживаем предложение расширить некоммерческие и общественные связи, профессиональные и студенческие обмены", - сказал он.
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