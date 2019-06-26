Более трех тысяч мотострелков ЦВО прибыли на полигон под Оренбургом

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Свыше трех тысяч мотострелков ЦВО на танках и БМР совершили марши на полигон "Тоцкий" в Оренбургской области в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Поднятые по тревоге в рамках внезапной проверки войск и сил Центрального военного округа более трех тысяч военнослужащих мотострелковых подразделений 2-й общевойсковой армии ЦВО на танках и БМП совершили марши на полигон "Тоцкий" в Оренбургской области", - говорится в сообщении.

Добавляется, что военные смогли в установленные сроки подготовить к маршу более 400 единиц техники.

Кроме того, колонны военной техники передвигались под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы, сил противовоздушной обороны, боевых и ударных вертолетов армейской авиации. При этом с воздуха движение колонн контролировали подразделения беспилотной авиации.

Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего началась внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

Проверка направлена на оценку способности ВС обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".