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РИА Новости

Более трех тысяч мотострелков ЦВО прибыли на полигон под Оренбургом

05:10
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЦВО
Военнослужащие ЦВО
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащие ЦВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Свыше трех тысяч мотострелков ЦВО на танках и БМР совершили марши на полигон "Тоцкий" в Оренбургской области в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Поднятые по тревоге в рамках внезапной проверки войск и сил Центрального военного округа более трех тысяч военнослужащих мотострелковых подразделений 2-й общевойсковой армии ЦВО на танках и БМП совершили марши на полигон "Тоцкий" в Оренбургской области", - говорится в сообщении.
Добавляется, что военные смогли в установленные сроки подготовить к маршу более 400 единиц техники.
Кроме того, колонны военной техники передвигались под прикрытием средств радиоэлектронной борьбы, сил противовоздушной обороны, боевых и ударных вертолетов армейской авиации. При этом с воздуха движение колонн контролировали подразделения беспилотной авиации.
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Ранее сообщалось, что 24 июня по решению верховного главнокомандующего началась внезапная проверка в ЦВО. По замыслу внезапной проверки в полном составе приводятся в высшую степень боеготовности органы военного управления ЦВО, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.
Проверка направлена на оценку способности ВС обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера. Другой целью проверки является определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года - стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019".
Проверяемые войска примут участие в более чем 50 учениях различного масштаба. Задействуются более 35 полигонов. Контрольные мероприятия предусмотрено провести с 24 по 28 июня.
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Центральный военный округОренбургская областьБезопасность
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