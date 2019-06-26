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РИА Новости

Водителей смогут лишать прав за нечитаемые номера, пишут СМИ

05:16
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© РИА Новости / Алексей СухоруковИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Инспектор ГИБДД. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков, пишет "Коммерсант" со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
В документе разъясняются нюансы применения 12-й главы КоАП о наказаниях за нарушение ПДД.
Если водитель умышленно закрыл номера листом бумаги, листвой, грязью или снегом, то суд может выписать штраф до пяти тысяч рублей или же отобрать права. В этом случае инспектор ДПС должен привести доказательства преднамеренности действий автомобилиста.
Если доказательств не будет, то водителю выпишут штраф в 500 рублей.
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Кроме того, ВС разъяснил ситуацию с установкой на автомобиль нештатных ксеноновых ламп, которые ослепляют встречный поток.
Ранее такое "усовершенствование" наказывалось лишением прав, однако теперь за подобное нарушение грозит штраф в 500 рублей.
Еще одно разъяснение касается выезда на обочину в нарушение ПДД. Как пишет "Коммерсант", в постановлении ВС разъясняется, что уступать дорогу таким водителям никто не должен, так как они нарушают правила.
Суды начнут применять документ с момента публикации.
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ГИБДД МВД РФВерховный суд РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Самое худшее во всем этом то, что по сути, пытаются махнуть рукой на ксенонки. 500р? Вы издеваетесь? 99% любителей колхозного ксенона теперь будут ездить и спокойно слепить всех встречных. Оштрафуют раз в три года, и нормально.
26 июня, 05:43
Сергей Шмель
7411115
Это тех умников, которые заклеивают госномер и думают, что, раз их не видит система, то они в домике? Давно пора.
26 июня, 06:15
Василий Пупкин
51110110
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