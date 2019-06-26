Водителей смогут лишать прав за нечитаемые номера, пишут СМИ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков, пишет "Коммерсант" со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
В документе разъясняются нюансы применения 12-й главы КоАП о наказаниях за нарушение ПДД.
Если водитель умышленно закрыл номера листом бумаги, листвой, грязью или снегом, то суд может выписать штраф до пяти тысяч рублей или же отобрать права. В этом случае инспектор ДПС должен привести доказательства преднамеренности действий автомобилиста.
Если доказательств не будет, то водителю выпишут штраф в 500 рублей.
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Кроме того, ВС разъяснил ситуацию с установкой на автомобиль нештатных ксеноновых ламп, которые ослепляют встречный поток.
Ранее такое "усовершенствование" наказывалось лишением прав, однако теперь за подобное нарушение грозит штраф в 500 рублей.
Еще одно разъяснение касается выезда на обочину в нарушение ПДД. Как пишет "Коммерсант", в постановлении ВС разъясняется, что уступать дорогу таким водителям никто не должен, так как они нарушают правила.
Суды начнут применять документ с момента публикации.