Водителей смогут лишать прав за нечитаемые номера, пишут СМИ

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков, пишет " Водителей смогут лишать прав за умышленное загрязнение или сокрытие номерных знаков, пишет " Коммерсант " со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

В документе разъясняются нюансы применения 12-й главы КоАП о наказаниях за нарушение ПДД.

Если водитель умышленно закрыл номера листом бумаги, листвой, грязью или снегом, то суд может выписать штраф до пяти тысяч рублей или же отобрать права. В этом случае инспектор ДПС должен привести доказательства преднамеренности действий автомобилиста.

Если доказательств не будет, то водителю выпишут штраф в 500 рублей.

Кроме того, ВС разъяснил ситуацию с установкой на автомобиль нештатных ксеноновых ламп, которые ослепляют встречный поток.

Ранее такое "усовершенствование" наказывалось лишением прав, однако теперь за подобное нарушение грозит штраф в 500 рублей.

Еще одно разъяснение касается выезда на обочину в нарушение ПДД. Как пишет "Коммерсант", в постановлении ВС разъясняется, что уступать дорогу таким водителям никто не должен, так как они нарушают правила.