Депутаты приняли закон о переименовании администрации Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 26 июн – РИА Новости. Депутаты Приморья в среду в трех чтениях одобрили переименование краевой администрации в правительство, сообщают региональные власти.

Ранее власти региона сообщали, что администрация Приморского края будет переформатирована в правительство к январю 2020 года. Уже создана рабочая группа. Сформирован и уже утвержден проект состава правительства. Ожидается, что будет проведена оптимизация, в том числе за счет слияния смежных департаментов.

"Инициированный губернатором Олегом Кожемяко закон принят в трех чтениях единогласно", - говорится в сообщении краевой администрации.

Проект закона представила парламентариям первый вице-губернатор Вера Щербина. По ее словам, внесение поправок в краевой устав – это начало масштабной реформы всей системы управления в Приморье. Ожидается, что более 400 нормативно-правовых актов будут скорректированы.

"Будет создано правительство, министерствами станут крупные органы исполнительной власти, которые имеют под собой сеть бюджетных учреждений", – сказал Щербина.