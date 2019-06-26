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РИА Новости
Туризм

Исследование показало, где проводят отпуск сотрудники российских компаний

04:05
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© Fotolia / chalabalaБагаж возле трапа самолета
Багаж возле трапа самолета
© Fotolia / chalabala
Багаж возле трапа самолета. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Более трети (37%) сотрудников компаний в РФ предпочитают проводить свой отпуск на российских курортах, следует из результатов исследования платформы Mail.ru для бизнеса, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Исследование проведено среди 1 тысячи 921 сотрудника малого и среднего бизнеса, в котором стало известно, как часто россияне уходят в отпуск, где предпочитают отдыхать и почему им приходится отказываться от поездок.
"Большинство сотрудников компаний проводит свой отпуск в поездках — 37% предпочитают российские курорты, 34% уезжают за границу, включая страны СНГ (5%). Что касается частоты и длительности отпусков, 35% респондентов уезжает один раз за год, еще 23% отдыхают дважды. Треть (32%) опрошенных берет более трех недель, четверти (24%) хватает от недели до двух, на две-три недели уезжают 18%", - говорится в тексте исследования.
"При этом 16% респондентов, кто отдыхал не больше недели, отметили, что не могли уехать из-за отсутствия финансовых возможностей или большого количества работы. Те, кто все же смогли уехать, признались, что им пришлось работать во время отдыха — таких оказалось 46%", - добавляется в тексте.
Что касается денежного вопроса, то он беспокоит почти всех сотрудников российских компаний.
Согласно данным исследования, более половины (61%) уходят в отпуск на накопленные средства, 31% пользуются выплаченными отпускными, 7% берут кредиты на поездки. Для четверти (26%) опрошенных поездки обходятся до 20 000 рублей на человека, еще 24% тратят от 20 тысяч до 40 тысяч, а каждый пятый (20%) укладывается в сумму от 40 тысяч до 80 тысяч рублей.
Мужчина с доской для саб-серфинга в районе Имеретинской низменности города Сочи
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Эксперты рассказали, куда поехать россиянам, оставшимся без отпуска
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