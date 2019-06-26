Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Два американских конгрессмена нашли способ запретить Дональду Трампу начать военную операцию против Ирана.

В США конгресс полностью контролирует расходную часть бюджета. Демократ Ро Ханна и республиканец Мэтт Гэтц предложили внести поправку к военному бюджету, которая запретит финансировать подобные операции.

"На прошлой неделе мы видели, что президент Трамп был всего в нескольких минутах от удара по Ирану и втягивания США в еще одну войну на Ближнем Востоке стоимостью в триллион долларов", — сообщил Ханна в заявлении.

Он напомнил, что во время предвыборной кампании Трамп обещал покончить с дорогостоящими войнами за рубежом.

В свою очередь, Гэтц, который часто поддерживает американского президента, заявил, что такие вопросы должен решать конгресс.

"Данная поправка подтверждает то, что знает и во что верит сам президент Трамп: бесцельные, неконституционные, бесконечные войны на Ближнем Востоке ослабляют, а не укрепляют Америку. Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие и угрожать миру во всем мире, но конгресс должен решительно добиваться того, чтобы любые военные действия велись в соответствии с конституцией", — заявил он.

И так непростые отношения Вашингтона и Тегерана ухудшились после того, как 13 июня в Оманском заливе были атакованы нефтяные танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. США обвинили в этом Иран и заявили, что намерены защищать свободу судоходства в регионе. В Тегеране обвинения отвергли и отметили, что сами обеспокоены случившимся.

На прошлой неделе ситуацию усугубил эпизод с беспилотником: в Тегеране утверждают, что сбили американский дрон на своей территории, в США заявляют, что это произошло в международном воздушном пространстве. Как признавался Трамп, после этого инцидента он одобрил нанесение удара по Ирану, но затем передумал и отложил операцию.

Накануне американские власти ввели жесткие санкции против высшего руководства Корпуса стражей исламской революции, а сам КСИР объявили террористической организацией. В ответ Иран признал террористической организацией американское Центральное командование, а Штаты — "государством — спонсором терроризма".

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси ранее заявляла, что любой военный конфликт с Ираном потребует разрешения конгресса.

Вопрос о том, какие военные меры может принимать администрация без санкции конгресса, по-разному трактуется в США, и общего понимания правил не существует.