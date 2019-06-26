Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-26T03:58Z
https://ria.ru/20190626/1555916217.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152846/49/1528464995_0:0:2878:1619_1036x0_80_0_0_94e4c50690254b18479b4eafd464d8da.jpg
РИА Новости

Глава департамента Минвостокразвития пригласил деловые круги из США на ВЭФ

03:58
301
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастники Восточного экономического форума
Участники Восточного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участники Восточного экономического форума. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 26 июн — РИА Новости. Директор департамента человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития России Григорий Смоляк пригласил деловые круги США на Восточный экономический форум во Владивосток.
В среду в Хабаровске открылось заседание Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП). Мероприятие проводится в 24-й раз и проходит при поддержке МИД и Минэкономразвития РФ. Участниками дискуссионной площадки стали представители власти, крупных компаний, американского истеблишмента и дипломатических кругов.
"Уверен, что у нас есть большие возможности для расширения сотрудничества меду экономиками наших стран. Приглашаем американских партнеров принять участие в пятом Восточном экономическом форуме, который пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке", - сказал Смоляк.
Участники фестиваля исторической реконструкции Владивостокская крепость у форта Поспелова на острове Русский во Владивостоке
24 июня, 09:00
Форт Поспелова во Владивостокской крепости благоустроят к ВЭФ-2019
200002
Обсудить 0
РоссияСШАЭкономика
Рекомендуем
Мороженое
Эксперт рассказал о повышении темпов роста продаж мороженого из-за жары
РИА
Новости
Российские рубли
Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту
Золотые слитки
Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты
Байкал
Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
Лента
новостей
В США женщину задержали за то, что ее сын случайно застрелил брата-близнеца
В Никарагуа задержали четверых подозреваемых в связях с ИГ*
Спецпрокурор Роберт Мюллер во время выступления в Вашингтоне, США. 29 мая 2019
Мюллер выступит в конгрессе 17 июля
Полиция Таиланда
Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
Багаж возле трапа самолета
Исследование показало, где проводят отпуск сотрудники российских компаний
Дефибрилляция сердца
Умершая на 27 минут женщина рассказала о том свете
Генеральный директор АО Росгеология Роман Панов на Восточном экономическом форуме
Экс-главу "Росгеологии" Панова назначили вице-президентом Газпромбанка
Москва
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник
Пленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства
Президент США Дональд Трамп
Конгрессмены предложили запретить Трампу военную операцию против Ирана
Летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет ПАСЕ по мониторингу выдвинул условия возвращения России полномочий
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21Ученые объяснили, как кофе помогает похудеть
11:21В Абхазии осудили нападение на российского депутата в Грузии
11:21ПАСЕ может устроить второй тур выборов Слуцкого на пост вице-спикера
11:21МВД возбудило семь дел против московского отравителя
11:20Дарт Вейдер баллотируется на выборах в Раду
11:18Переносить сроки ввода ЦКАДа больше не планируется, заявил глава "Автодора"
11:17МИД назвал действия США в отношении Ирана жестким блефом
11:17В Крыму назвали приглашение российской делегации в ПАСЕ прорывом
11:16На Кубе рассказали об укреплении отношений с Россией в оборонной сфере
11:14На МКАДе в ДТП с тремя машинами погиб человек
11:14Вышинский сообщил, что ему предлагают баллотироваться в Раду
11:13Матвиенко призвала не допустить размещение ракет США в Восточной Европе
11:12Депутата Госдумы не пустили на Украину
11:12Вода из глубины Байкала по-прежнему чистая, заявил академик
11:12Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о ситуации в Грузии
11:11Китай призвал США снять эмбарго с Кубы
11:11Около 50 тыс специалистов посетили в первый день форум "Армия-2019"
11:08Бугаев назвал приоритетных партнеров для молодежного сотрудничества
11:06В Папуа-Новой Гвинее произошло извержение вулкана
11:06Начальника полиции Паттайи уволили после ареста малолетней проститутки
Лента новостейМолния