Эксперт рассказал о повышении темпов роста продаж мороженого из-за жары

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Темпы роста продаж мороженого в июне в Москве и в целом по России заметно обогнали тот же месяц прошлого года из-за аномальной жары, из шести крупнейших городов РФ самым дорогим оно стало в Санкт-Петербурге, а в Москве наиболее популярным остается пломбир в стаканчике, рассказал РИА Новости эксперт и говорится в исследовании компании "Эвотор".

Май, а затем и июнь в 2019 году в Москве и на большей части России запомнятся как месяцы температурных рекордов и сильной жары. Аналитики производителя онлайн-касс "Эвотор" (часть экосистемы Сбербанка) сравнили продажи мороженого в розничных магазинах и кафе в связи с анормально жаркой погодой. Для анализа использовались данные с более чем 150 тысяч смарт-терминалов "Эвотор", расположенных в торговых точках во всех городах России.

По данным аналитиков, продажи мороженого в Москве в денежном выражении в июне 2018 года выросли по сравнению с маем 2018 года на 11%, а в июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года – на 46%. По России рост в июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 38%, а в июне 2019 года – 52%.

Самое дорогое мороженое в Петербурге - 79 рублей, самое дешевое в Нижнем Новгороде - 33 рубля. Самый высокий средний чек в Петербурге - 141 рубль, самый низкий в Казани - 66 рублей, сказано в исследовании. Средняя цена мороженого в Москве составила 61,3 рубля, а средний чек - 112,7 рубля.

Дневная температура в Москве в течение третьей декады мая около семи дней превышала отметку 25 градусов Цельсия, а в конце месяца достигала 28-29 градусов, следует из данных на gismeteo.ru. В июне температурный фон стал еще жестче: за неполный месяц более 15 раз фиксировалась температура выше 25 градусов, в том числе выше 29 градусов – семь раз, дождей было крайне мало. В городе объявлялся "оранжевый" уровень погодной опасности.