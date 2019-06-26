Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки

"Потому что иначе, вот сегодня, эти дела расследуются теми же самыми следователями, которые работают на местах и которые работают бок о бок вместе с сотрудниками полиции, и поэтому для них очень сложно расследовать преступления своих же коллег. Они вчера с этим оперативником допрашивали убийцу, а сегодня он должен в отношении этого же оперативника проводить следственные действия, поскольку того обвиняют в подбросе наркотиков или в применении пыток. От такого следствия толку будет мало", - пояснил он.