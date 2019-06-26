Глава СПЧ: необходимо укрепить подразделение СК, которое расследует пытки

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Необходимо укрепить дополнительными кадрами подразделение Следственного комитета России, которое расследует уголовные дела о применении пыток со стороны правоохранителей, чтобы их вели отдельные следователи, заявил РИА Новости глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов.
Международный день в поддержку жертв пыток отмечается 26 июня.
"Мы считаем, что подразделение, существующее в Следственном комитете России и занимающееся расследованием преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, должно быть решительным образом укреплено дополнительными кадрами", - сказал Федотов.
По его словам, подразделение надо укрепить большим количеством сотрудников, потому что расследованием дел, например, о пытках должны заниматься специальные следователи.
"Потому что иначе, вот сегодня, эти дела расследуются теми же самыми следователями, которые работают на местах и которые работают бок о бок вместе с сотрудниками полиции, и поэтому для них очень сложно расследовать преступления своих же коллег. Они вчера с этим оперативником допрашивали убийцу, а сегодня он должен в отношении этого же оперативника проводить следственные действия, поскольку того обвиняют в подбросе наркотиков или в применении пыток. От такого следствия толку будет мало", - пояснил он.
Глава СПЧ убежден, что если укрепить специальное подразделение, которое будет заниматься только этими делами - пытками, подбросом наркотиков и боеприпасов, - то эффекта будет значительно больше.
Федотов добавил, что у СПЧ есть предложения о внесении в Уголовный кодекс специальной статьи "Пытки" и о развитии видеофиксации в полиции и учреждениях исполнения наказаний.
"Можно сказать, что работа по искоренению пыток ведется не первый год и ведется достаточно успешно... Совет неоднократно обращался к теме пыток, и можно сказать, что определенные подвижки здесь есть... Мы полагаем, что наши идеи все-таки будут востребованы", - заключил он.