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РИА Новости

Эксперт: иностранцы не дают рублю ослабнуть, скупая российскую валюту

03:40
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Рубль укрепляется из-за значительного спроса иностранцев на российскую валюту на рынке, и этот тренд станет долгосрочным, если не будет новых антироссийских санкций, заявил РИА Новости замдиректора инвестиционного департамента консалтинговой компании UFG Wealth Management Евгений Пундровский.
"Значительный спрос на рубль создают нерезиденты: в ожидании снижения ключевой ставки они скупают ОФЗ, толкая вниз их доходности и, скупая рубли на открытом рынке. Этот тренд долгосрочный, скорее всего, продолжится. Поэтому ожидать нового витка ослабления рубля без каких-либо значительных внешнеполитических шоков не стоит", - заявил эксперт.
Курс российской валюты на текущей неделе обновил многомесячный максимум против доллара. Курс доллара с расчетами на "завтра" во вторник торговался ниже 62,6 рубля, курс евро – ниже 71,3 рубля.
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Укрепление рубля в последние дни продиктовано, как внутренними, так и внешними факторами. "С одной стороны, рублю помогает общий внешний позитив на фондовых рынках, который создает поддержку для рисковых активов (коим является и наша валюта). А с другой стороны, в пользу укрепления говорит общая недооцененность рубля, которая держалась больше года после ужесточения санкций и угрозы новых", – сказал Пундровский.
"Пока США заняты торговой войной с Китаем, восприятие геополитических рисков со стороны России снижается, что ведет к росту нашего фондового рынка, гособлигаций и укреплению национальной валюты. Помимо этого, недавние комментарии Федерального резерва США относительно потенциала снижения ставок до конца года привели к резкому падению курса доллара к корзине мировых валют", - пояснил он.
При этом эксперт отметил, что, если "голубиная" риторика ФРС способствовала ослаблению доллара, то курс на снижение ставок, взятый Банком России, ведет к укреплению рубля вопреки обычным законам макроэкономики.
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