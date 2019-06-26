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РИА Новости

Золото в ближайшее время будет дорожать, считают эксперты

03:35
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЗолотые слитки
Золотые слитки
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Цена золота на мировом рынке в последние недели подскочила до максимумов с августа 2013 года на фоне растущего спроса на активы "тихой гавани", и если этот тренд сохранится, стоимость желтого металла может пробить 1500 долларов за унцию, считают опрошенные РИА Новости эксперты рынка.
"Цены на золото демонстрируют резкий рост, за которым стоят набирающие силу для продолжения восходящего тренда фундаментальные, спекулятивные и технические факторы", - считает главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. По его словам, замедление деловой активности, мировой торговли и темпов роста ВВП США будут только набирать силу, что добавит волатильности на фондовых рынках и поддержит котировки металла.
Стоимость золота на мировом рынке стремительно росла с начала 2000-х: с февраля 2001 по май 2006 года желтый металл подорожал почти втрое - с 255 до 732 долларов за унцию, затем последовал краткосрочный откат, а с 2007 по сентябрь 2011 года его цена снова утроилась. Абсолютный исторический максимум был установлен в сентябре 2011 года – 1923,7 доллара за унцию, но уже через год золото вступило в затяжной цикл коррекции - его минимум достигал 1045 долларов в декабре 2015 года.
Золотые слитки
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На прошлой неделе стоимость золота на рынке поднималась к уровням августа 2013 года - инвесторы покупали его для хеджирования рисков. "Утром 21 июня, тройская унция золота торговалась по 1409 долларов, реализовав тем самым нашу наиболее амбициозную цель", - отметила старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова. По ее мнению, шансы на продолжение положительной динамики сохраняются, а новой целью может стать уровень в 1435 долларов, и даже 1500 долларов в отдаленной перспективе.
Дальнейшую динамику цен в среднесрочной перспективе во многом определят результаты саммита "большой двадцатки" и встречи в Вене по ядерной сделке с Ираном в конце текущей недели, считает аналитик товарных рынков "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. "Если США отступят от Ирана, то есть шансы на коррекцию цены золота вниз", - признала она. В случае же закрытия рынка в пятницу выше уровня 1400-1420 долларов за унцию, развитие рыночной динамики в растущем тренде будет подтверждено, уверена аналитик.
"Долгосрочно же поддержка рынку золота исходит от общего падения доверия к политическим институтам по всему миру, к экономической и финансовой системе, от надвигающейся рецессии и общей девальвации фиатных валют. Поэтому при проходе вверх уровня 1435 долларов за унцию, цены могут устремиться к уровням 1585-1600 долларов", - резюмировала Лукичёва. Аналитики Scotiabank даже уверены, что если цена пробьёт 1400 долларов, то и 1700 долларов за унцию можно будет увидеть очень скоро.
Слитки золота
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